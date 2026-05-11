Máy bay chở gần 300 người bị cháy càng đáp khi hạ cánh ở Nepal

Sáng 11-5 (giờ địa phương), một chiếc máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã bị cháy cụm lốp càng đáp bên phải trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan tại thủ đô Kathmandu, Nepal.

Chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: X

Theo hãng thông tấn Anadolu, ông Raj Kumar Silwal, người phát ngôn Văn phòng an ninh sân bay, cho biết chiếc máy bay Airbus A330 mang số hiệu chuyến bay TK726 chở 276 hành khách cùng 11 thành viên phi hành đoàn.

Toàn bộ số người trên máy bay đã được đưa ra ngoài an toàn qua cửa thoát hiểm khẩn cấp trong khi lực lượng cứu hỏa nhanh chóng khống chế ngọn lửa, rất may không có thương vong. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy hiện tượng khói có thể xuất phát từ sự cố kỹ thuật ở đường ống thủy lực trong máy bay.

Do sự cố xảy ra ngay trên đường băng, toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan đã bị gián đoạn trong suốt buổi sáng. Hãng Turkish Airlines cũng thông báo đã bố trí một chuyến bay bổ sung để phục vụ hành trình chiều về.

Nepal là quốc gia thường xuyên xảy ra tai nạn hàng không do địa hình đồi núi hiểm trở cùng điều kiện thời tiết biến động mạnh, khiến hoạt động bay đối mặt nhiều rủi ro.

KHÁNH MINH