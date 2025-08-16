Hơn 250 người chết do lũ ở Nam Á

Số người chết do lũ lụt tàn khốc ở miền Bắc Ấn Độ và Pakistan tiếp tục tăng. Tính hết ngày 15-8, chính quyền địa phương ở cả hai nước xác nhận đã có hơn 250 người thiệt mạng.

Lũ ở Pakistan. Ảnh: X

Theo DW, tại phía Bắc và Tây Bắc Pakistan, lũ quét đã khiến ít nhất 199 người thiệt mạng, trong khi lực lượng cứu hộ đã sơ tán 1.300 du khách bị mắc kẹt khỏi vùng núi bị sạt lở đất. Ngoài ra, theo các quan chức địa phương, ít nhất 35 người được báo cáo mất tích tại các khu vực này.

Theo các cơ quan chức năng của Pakistan, hầu hết các trường hợp tử vong ở nước này xảy ra ở vùng núi tỉnh Khyber Pakhtunkhwa với hơn 110 người chết do mưa lớn, lũ quét và sập mái nhà. Đáng chú ý, một chiếc trực thăng MI-17 chở hàng cứu trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa rơi tại khu vực Pandiyali thuộc huyện Mohmand do thời tiết xấu làm 5 người chết. Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo cho khu vực Tây Bắc Pakistan, kêu gọi người dân tránh đi lại không cần thiết với các khu vực đang bị ảnh hưởng. Các quan chức Pakistan cho biết đã cứu sống được ít nhất 300 người.

Tại Ấn Độ, ít nhất 56 người chết và 80 người mất tích sau trận mưa lớn bất ngờ ở Kashmir. Đây là thảm họa thứ hai xảy ra ở dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Chashoti, huyện Kishtwar, tại một điểm dừng chân trên tuyến đường hành hương. Vài ngày trước đó, một trận lũ lụt và lở đất đã nhấn chìm một ngôi làng ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya.

Mưa lớn đang ngày càng xảy ra thường xuyên ở các vùng Himalaya của Ấn Độ và miền Bắc Pakistan, khiến những khu vực này dễ bị lũ quét và lở đất. Các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm các trận mưa lớn trong những năm gần đây, và thiệt hại gia tăng do sự phát triển không theo kế hoạch ở các vùng núi.

HUY QUỐC