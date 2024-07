Lừa "chạy án" cho người bị phạt tù chung thân, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Bị cáo Vũ Anh Tuấn tại phiên tòa

Trước đó, tháng 4-2021, N.Đ.C. (sinh năm 1995, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau khi kết thúc phiên tòa, bà N.T.L. (sinh năm 1977, mẹ của C.) nhờ ông N.T.Q. (sinh năm 1962, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) làm đơn kháng cáo, xin giảm án cho C. về mức tù có thời hạn. Nếu thành công, bà L. sẽ đưa cho ông Q. số tiền 1,5 tỷ đồng.

Ông Q. có quen biết với Tuấn và Tuấn giới thiệu là trưởng phòng của 1 tờ báo, có nhiều mối quan hệ có thể dùng áp lực truyền thông để gây sức ép với các cơ quan nên ông Q. đã liên lạc nhờ Tuấn cùng ông bào chữa cho C.. Tuấn nói với ông Q. có thể làm được mức án phạt tù đối với C. là 12 năm, chi phí 600 triệu đồng.

Sau đó, ông Q. liên hệ với bà L. nói sẽ bào chữa cho C. từ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn. Bà L. gặp và đưa cho ông Q. số tiền 1 tỷ đồng, còn lại 500 triệu đồng bà L. sẽ đưa cho ông Q. vào ngày xét xử phúc thẩm.

Sau khi nhận tiền, ông Q. đi về Hà Nội và đưa cho Tuấn số tiền 600 triệu đồng. Tuy nhiên, tháng 11-2021, C. bị tòa án xét xử và tuyên y án chung thân. Kết thúc phiên tòa, ông Q. gọi Tuấn vào Hà Tĩnh gặp bà L. để trả lại số tiền đã nhận do không giảm được mức án cho C..

Sau đó, Tuấn gặp bà L. và tự giới thiệu bản thân làm “công tác đặc biệt” trong ngành công an, Tuấn nói sẽ tìm cách đưa C. ra khỏi trại “để giúp lực lượng công an phá các chuyên án ma túy”, không cần phải thi hành án trong trại nữa và sẽ được về nhà vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Bằng các thủ đoạn gian dối trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2021 đến tháng 5-2022, Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền 3,35 tỷ đồng của bà L..

DƯƠNG QUANG