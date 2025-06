Trung đoàn Gia Định tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025

Dự lễ tuyên thệ có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM. Về phía TPHCM có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Năm 2025, Trung đoàn Gia Định được Bộ Tư lệnh TPHCM giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 750 chiến sĩ mới là thanh niên thuộc 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trung đoàn thường xuyên được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; sự hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan các cấp và sự giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới được kiện toàn đầy đủ. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, nhiều đồng chí có kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, quản lý bộ đội. Chiến sĩ mới nhập ngũ 100% là con, em của TPHCM, có trình độ nhận thức cao, sức khỏe tốt, an tâm tư tưởng trong quá trình nhập ngũ.

Chiến sĩ Phạm Hoài Nam thực hiện nghi thức tuyên thệ

Theo Thượng tá Võ Chí Tâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Gia Định, thời gian huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn từ ngày 3-3 đến ngày 3-6, các cán bộ, chiến sĩ đã chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức huấn luyện đạt kết quả tốt nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện chiến sĩ mới đều đạt yêu cầu đề ra, kiểm tra 13/13 nội dung, đạt 100% khá, giỏi (trong đó 8/13 nội dung đạt giỏi). Đặc biệt, các đồng chí đã tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Cán bộ, chiến sĩ duyệt đội ngũ tại buổi lễ

Sau lễ tuyên thệ, các đồng chí chiến sĩ mới đã chính thức trở thành người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng. Các đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả hơn với những yêu cầu lớn hơn, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, huấn luyện chiến sĩ mới là quá trình rèn luyện từ thanh niên bên ngoài quân đội thành người quân nhân cách mạng và hình thành phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đến nay, các đồng chí đã trưởng thành mọi mặt, chững chạc trong bộ quân phục, nghiêm trang trong đội hình đội ngũ, buổi lễ tuyên thệ sẽ là dấu ấn không bao giờ phai nhòa trong tâm tư, tình cảm của từng đồng chí.

Chiến sĩ mới cùng cán bộ huấn luyện chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm tin tưởng, với quyết tâm và sức trẻ của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của lực lượng vũ trang Thành phố “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, xứng đáng là lực lượng vũ trang của Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm yêu cầu các chiến sĩ mới phải có quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy kết quả huấn luyện trong thời gian vừa qua, thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân và 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Gia đình các chiến sĩ mới đến thăm, động viên con em hoàn thành 3 tháng tân binh

THU HOÀI