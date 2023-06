Lực lượng công an xã phải gắn với cơ sở

Ngày 13-6, đoàn khảo sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi về triển khai thực hiện quy định việc xây dựng công an xã chính quy và đánh giá hiệu quả về công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá, việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của cấp trên và công tác phối hợp giữa công an xã với MTTQ, các ngành đoàn thể được thực hiện tốt. Việc phối hợp trên đã đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, huyện Củ Chi cần tiếp tục phối hợp đồng bộ giữa các đoàn thể và lực lượng vũ trang nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân.

Chia sẻ với những khó khăn của các địa phương hiện nay, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho rằng, các đơn vị liên quan nên có tính toán, phân cấp phù hợp để giải quyết những vấn đề về cơ sở vật cho lực lượng công an các xã, vừa đảm bảo đúng các quy định, vừa thực hiện tốt được các mục tiêu đề ra.

“Muốn xây dựng công an xã chính quy vững mạnh, kinh nghiệm nhiều năm qua cho thấy, lực lượng công an phải gắn chặt với người dân, không có dân thì không làm được gì. Nếu trang bị, tăng cường thêm vài trăm công an mà không có sự đồng tình của người dân thì cũng không làm được. Vì thế, công an phải gắn với cơ sở…”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ Lê Khánh Toàn cho biết, lực lượng công an xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể xã trong công tác vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Các đơn vị thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống các loại tội phạm; tuyên truyền kiến thức pháp luật nhằm nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tuân thủ và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...

Tuy nhiên, xã Thái Mỹ vẫn còn hạn chế như: phụ trách địa bàn các ấp phần lớn là lực lượng công an xã bán chuyên trách nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế.

Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ cũng đề nghị cần tăng cường thêm lực lượng chính quy về xã, nhất là lực lượng công an khu vực; xem xét, tạo điều kiện tuyển dụng số đồng chí công an xã bán chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào lực lượng công an chính quy…