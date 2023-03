MacBook Pro 14 và 16 inch M2 2023 lên kệ tại thị trường Việt Nam

Những model này hiện có giá bán chính thức như sau: MacBook Pro 14 inch M2 Pro giá từ 51,99 triệu đồng; MacBook Pro 16 inch M2 Pro giá từ 64,99 triệu đồng; MacBook Pro 14 inch M2 Max giá là 80,99 triệu đồng và MacBook Pro 16 inch M2 Max giá là 90,99 triệu đồng. Được biết, trong đợt hàng đầu tiên, hệ thống chủ yếu về các dòng MacBook Pro 14 và 16 inch M2.

Cũng trong thời điểm này, hệ thống cũng đem đến cho người dùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua MacBook Pro M2 2023, như: Gói bảo hành 12 tháng chính hãng cho người dùng để lại thông tin tại website của hệ thống.

Ngoài ra, người dùng còn được giảm thêm đến 600 ngàn đồng khi mở thẻ TPBank Evo hoặc giảm 500 ngàn đồng khi trả góp qua Kredivo; Trade-in thu cũ đổi mới giảm thêm 500 ngàn đồng; trả góp 0% lãi suất… cùng các ưu đãi hấp dẫn khác khi mua kèm phụ kiện, Microsoft 365.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt nhận định, sức bán của dòng MacBook Pro 14 và 16 inch tại hệ thống chiếm khoảng 3 - 5% so với sức bán của dòng MacBook nói chung, do đối tượng người dùng của những model này thường là những người cần một thiết bị có hiệu năng mạnh mẽ để thực hiện các tác vụ đặc thù như IT, thiết kế đồ hoạ… và có thu nhập cao.

“Với hàng loạt nâng cấp về cấu hình và thời lượng sử dụng pin, dòng MacBook Pro M2 2023 hứa hẹn sẽ giúp thị trường laptop cao cấp sôi động hơn sau thời gian dài trầm lắng. Dự kiến, lượng người dùng quan tâm đến dòng máy này sẽ cao hơn khoảng 15 - 20% so với bản tiền nhiệm”, bà Phương chia sẻ.