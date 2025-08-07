VPBank triển khai nền tảng AWS Skill Builder để thúc đẩy chuyển đổi số

Ông Emmanuel Pillai, Giám đốc phụ trách Đào tạo và Chứng nhận khu vực ASEAN chia sẻ về nền tảng AWS Skill Builder

Đây được xem là một trong những hoạt động triển khai AWS Skill Builder có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến nay. Nền tảng học tập này cung cấp các khóa đào tạo theo vai trò công việc và lộ trình học tập cá nhân hóa, giúp đội ngũ nhân sự của VPBank nhanh chóng nâng cao kỹ năng sử dụng điện toán đám mây, từ đó phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo, ứng dụng công nghệ số vào dịch vụ ngân hàng, và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn ngân hàng.

Chiến lược chuyển đổi số của VPBank định hướng ngân hàng trở thành tập đoàn tài chính đa năng, lấy công nghệ làm nền tảng. Việc đầu tư vào phát triển và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân sự là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa chiến lược này.

Bà Trần Thị Diệp Anh, Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực VPBank chia sẻ: “Điện toán đám mây là một trong những trụ cột chiến lược trong hành trình chuyển đổi số của VPBank. Chúng tôi xác định, trong thời gian tới, nguồn nhân lực công nghệ sẽ là yếu tố then chốt dẫn dắt sự thành công, do đó ngân hàng luôn ưu tiên đầu tư cho hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự”.

Thông qua AWS Skill Builder, VPBank tạo điều kiện để nhân sự học tập kỹ năng điện toán đám mây với hơn 600 khóa học và 25 lộ trình đào tạo theo các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), AI tạo sinh (GenAI), bảo mật, cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, v.v… Các khóa học được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhiều trình độ khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.

“Kỹ năng là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trong nền kinh tế số. Việc VPBank đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng AWS Skill Builder thể hiện cam kết rõ ràng trong phát triển nguồn lực và xây dựng đội ngũ sẵn sàng cho tương lai. AWS tự hào đồng hành cùng VPBank trong hành trình nâng cao năng lực công nghệ và trao quyền cho đội ngũ để tự tin đổi mới sáng tạo”, theo ông Emmanuel Pillai, Giám đốc phụ trách Đào tạo và Chứng nhận khu vực ASEAN.

Việc triển khai AWS Skill Builder không chỉ là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của VPBank, mà còn là lời khẳng định về chiến lược phát triển bền vững thông qua đầu tư vào con người, yếu tố nền tảng tạo ra giá trị lâu dài. Với đội ngũ nhân sự được trang bị đầy đủ kỹ năng về điện toán đám mây, VPBank sẵn sàng dẫn dắt làn sóng đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng số, cung cấp dịch vụ tài chính liền mạch, an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm.

KIM THANH