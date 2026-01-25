Mang quà xuân đến vùng biên giới biển Gành Hào

Ngày 25-1, tại Đồn Biên phòng Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau), Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" và Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân" năm 2026.