Marvell khai trương 3 văn phòng mới tại TPHCM và Đà Nẵng

Ngày 30-9, Tập đoàn Marvell Technology Inc. đã chính thức khai trương 3 văn phòng mới tại TPHCM và Đà Nẵng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ. Tham dự sự kiện có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Trong đó, văn phòng ở TPHCM đặt tại tòa nhà Etown 6, phường Tân Bình. TS Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Tập đoàn Marvell Technology Việt Nam, cho biết, sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động R&D của tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

Từ một văn phòng nhỏ với vài kỹ sư khi thành lập tại TPHCM năm 2013, đến nay Marvell đã mở rộng thành trung tâm R&D quy mô với hơn 500 kỹ sư tham gia toàn bộ chuỗi giá trị thiết kế chip – từ kiến trúc, thiết kế, mô phỏng, kiểm thử, đến phát triển phần mềm và kiểm định phần cứng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương văn phòng mới của Marvell và vận hành phòng Lab hiện đại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Không chỉ mở rộng cơ sở vật chất, Marvell còn chú trọng phát triển nhân lực bản địa. Hàng năm, tập đoàn trao khoảng 30 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc và tiếp nhận 50 thực tập sinh, tạo cơ hội trải nghiệm thực tế trong thiết kế vi mạch. Đồng thời, Marvell hợp tác cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và nhiều trường đại học lớn để tổ chức hội thảo, khóa đào tạo, nhằm bồi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, sự kiện này không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của Marvell, mà còn gắn với chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn mà thành phố đang ưu tiên triển khai.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố luôn tiên phong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định bán dẫn là một trong những trụ cột quan trọng để tạo động lực tăng trưởng mới. Thực hiện định hướng này, TPHCM đã khởi động kế hoạch đào tạo 9.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn giai đoạn 2026-2030, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư chất lượng cao vào năm 2030. TPHCM quyết tâm đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là những tập đoàn công nghệ toàn cầu như Marvell, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực của Marvell trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao. Việc tập đoàn liên tục mở rộng hiện diện tại TPHCM và Đà Nẵng khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần đưa đất nước vào vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Marvell là hình mẫu cho mô hình hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp mà thành phố đang hướng tới. Khi kết hợp tiềm lực quốc tế với sự sáng tạo của kỹ sư Việt Nam, chúng ta sẽ kiến tạo nền tảng vững chắc để TPHCM trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu khu vực trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. TPHCM cam kết tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và nhân lực để Marvell tiếp tục mở rộng R&D, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ sư tại Việt Nam. - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được -

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được với nhân viên phòng Lab của Marvell Technology Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

