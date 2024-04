Mất 3,6 tỷ đồng vì cuộc gọi giả danh công an

Trước đó, ông L. nhận được điện thoại từ số lạ 0947… xưng là Công an TP Thủ Đức (TPHCM), thông báo ông có giấy triệu tập của TAND TP Đà Nẵng vì có liên quan đến vụ án ma túy. Sau đó, người này cho biết Công an TP Thủ Đức nối máy cho ông L. với Công an TP Đà Nẵng để làm việc.

Ông L. cho biết, người này xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, báo số tài khoản của ông L. có liên quan đến một đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu ông phải làm theo hướng dẫn. Sau đó, người này gọi video call cho ông L..

Qua cuộc gọi video, ông L. được một người đàn ông mặc sắc phục công an, yêu cầu tải ứng dụng trên Google Play để theo dõi danh sách truy nã, lệnh bắt tạm giam. Sau đó, ông L. tải ứng dụng, đăng nhập tên mình kèm số điện thoại, địa chỉ nhà, trong danh sách "tội phạm truy nã".

Tội phạm lừa đảo qua không gian mạng ngày càng tinh vi và không từ một thủ đoạn nào để lừa người khác

Ngày 22-3, ông L. được kết nối Zalo và làm việc với rất nhiều người mặc sắc phục công an tự xưng là Công an TP Đà Nẵng. Thậm chí có người mặc sắc phục công an xưng là cán bộ của Bộ Công an để được hướng dẫn giúp đỡ, giải oan.

Trong ngày, ông L. đã thực hiện tất toán 5 sổ tiết kiệm của mình và mẹ ông L. với số tiền 3,6 tỷ đồng theo hướng dẫn của nhóm công an để xác minh. Sau đó, ông L. phát hiện mình bị lừa nên tới công an trình báo.

Trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo Công an TPHCM chia sẻ, hiện nay dù lực lượng chức năng luôn cảnh báo và khuyến cáo, nhưng tình trạng đối tượng mạo danh công an, VKS, tòa án... gọi điện hăm dọa bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền lại tiếp diễn, số người "sập bẫy" vẫn gia tăng.

Khi nạn nhân nói không liên quan hoặc không phải là tội phạm thì đối tượng lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh; hay nói rằng có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng, yêu cầu làm theo hướng dẫn để “phục vụ công tác điều tra, xử lý”…

Từ đó, đối tượng dẫn dụ nạn nhân làm theo yêu cầu. Phần lớn, đối tượng nhắm vào người ít có điều kiện tiếp xúc với báo chí, thông tin trên mạng xã hội như: người cao tuổi về hưu, nội trợ gia đình… Đây cũng là những người nhẹ dạ cả tin và ít có khả năng đề phòng.

Bộ Công an và Công an TPHCM nhiều lần cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo giả danh người có chức danh tại các cơ quan tố tụng

Công an TPHCM cho biết, để tránh "sập bẫy" loại tội phạm này, người dân cần thận trọng, bình tĩnh trước các thông tin đe dọa, uy hiếp, phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại; cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời, có kiến thức để tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo, để tránh mắc bẫy của loại tội phạm này.

Người dân không nên công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử hoặc khi mua sắm tại cửa hàng. Khi có cuộc gọi tự xưng là công an, VKS, tòa án phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến công an địa phương nơi cư trú.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như: bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại, không ấn vào những đường link giả mạo…; không cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Người dân cũng tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng dưới bất cứ hình thức nào (nếu chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa số tài khoản đã chuyển), cần xác thực thông tin trước khi chuyển tiền… Lực lượng chức năng tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi có nghi vấn, phải báo cho người thân và cơ quan công an gần nhất để xử lý.

CHÍ THẠCH