“Mắt thần” trong phòng chống tội phạm

Bằng trí tuệ của tập thể, với tinh thần trách nhiệm cao, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã nghiên cứu, ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trở thành trợ thủ đắc lực trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Thành phố Thủ Đức là cửa ngõ phía Đông của TPHCM, có diện tích 211km2, dân số 1,5 triệu người. Trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, khu công nghệ cao… Tốc độ đô thị hóa cao, môi trường đầu tư thuận lợi đã thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài nước đến đầu tư, làm ăn sinh sống. Tiềm năng kinh tế vượt trội nhưng TP Thủ Đức vẫn còn không ít khó khăn, thách thức lớn về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để giữ gìn sự bình yên cho người dân, Công an TP Thủ Đức không những tập trung nâng cao chất lượng trong công tác nghiệp vụ, mà còn chú trọng đầu tư nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ công tác, nghiệp vụ. Công trình khoa học sử dụng drone vào công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn TP Thủ Đức đã được Công an TP Thủ Đức triển khai thực hiện.

Thượng tá Phạm Văn Thắng, thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3 - năm 2023 lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, nhận xét, công trình khoa học sử dụng drone vào phục vụ công tác nghiệp vụ có tính sáng tạo cao. Drone là thiết bị hiệu quả và an toàn trong việc hỗ trợ lực lượng công an về công tác tuần tra, theo dõi tội phạm, điểm đen giao thông... Drone phát huy hiệu quả tối đa khi đã thay thế con người trong việc tiếp cận các vụ cháy nổ ở các khu vực đông dân cư.

Công trình không những có hàm lượng chất xám cao mà giá thành phải chăng và có khả năng triển khai ứng dụng rộng rãi trong toàn lực lượng. Drone được sử dụng, phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó thể hiện rõ nét là thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, trinh sát, theo dõi, giám sát, ghi nhận hình ảnh. Công an TP Thủ Đức đã biến drone thành những “mắt thần”, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác, nghiệp vụ.

Những “mắt thần” có thể thay thế các trinh sát nắm tình hình, đáp ứng được tính bí mật cao, đảm bảo tính chính xác, an toàn cho lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Những hình ảnh do “mắt thần” ghi lại là cơ sở pháp lý hiệu quả để đấu tranh với tội phạm, là tài liệu giá trị để xây dựng phương án, kế hoạch mang tính chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công trình được Công an TP Thủ Đức đưa vào sử dụng từ tháng 7-2022, đã phát huy hiệu quả tích cực. Với giá thành tương đối hợp lý (20-40 triệu đồng/thiết bị), đến thời điểm này, Công an TP Thủ Đức đã trang bị 36 drone cho các phường trên địa bàn. Các đơn vị trực thuộc Công an TP Thủ Đức đã sử dụng hơn 1.500 lượt bay của các drone trong công tác tuần tra trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Các “mắt thần” đã phát hiện 10 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tạm giữ 50 đối tượng liên quan.