Miền Bắc có mưa lớn diện rộng từ đêm nay, 27-4

Từ đêm nay, 27-4 đến sáng mai 28-4, miền Bắc sẽ có mưa to diện rộng. Đây có thể là đợt mưa lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 27-4 đến hết ngày 28-4, khu vực Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trên 50mm.

Nguyên nhân gây mưa là do tác động trực tiếp của một khối không khí lạnh nén rãnh thấp, đồng thời có hội tụ gió trên cao (mức 1.500-5.000m) hỗ trợ hình thành mây đối lưu mạnh, gây mưa dông diện rộng.

Dự báo đêm nay và sáng mai 28-4, miền Bắc mưa dông

Đi kèm với mưa lớn là các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trên các sông, suối nhỏ có nguy cơ xảy ra lũ quét. Tại các khu vực sườn dốc dễ xảy ra sạt lở đất.

Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Các chuyên gia thời tiết nhận định, ngay sau đợt mưa, đến trưa và chiều 28-4, thời tiết miền Bắc sẽ hửng nắng đẹp, nhiệt độ mát mẻ.

Tuy nhiên, từ ngày 30-4, do ảnh hưởng của một rãnh thấp xuất hiện sớm hơn dự kiến, khu vực này lại có mưa dông trở lại, lượng mưa lớn dù thời gian ngắn, cần đề phòng các yếu tố cực đoan.

Nhờ mưa nên kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại miền Bắc được dự báo là mát mẻ: 2 ngày đầu có mưa rào, sau đó có nắng nhẹ.

PHÚC VĂN