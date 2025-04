Nam bộ nắng nóng, miền Bắc trở lạnh từ ngày mai (28-4)

Miền Bắc đón không khí lạnh từ ngày mai 28-4. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 27-4, có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến đất liền trong 24-48 giờ tới.

Gần sáng và sáng 28-4, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực phía Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ, một số nơi ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Tại các tỉnh Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trời chuyển mát, vùng núi Bắc bộ có nơi trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C.

Hà Nội ngày 28-4 cũng sẽ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Trên biển, ngày 28-4, vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m.

Từ chiều tối 27-4 đến ngày 28-4, phía Đông Bắc bộ sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Khu vực Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, cây cối, nhà cửa và hạ tầng giao thông.

Nam bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, cuối tháng 4 ở miền Bắc xuất hiện không khí lạnh không phải là hiện tượng lạ, nhưng tương đối hiếm. Những năm gần đây, hiện tượng này đã từng ghi nhận, như năm 2018 Hà Nội rét nhẹ với nhiệt độ 18-20 độ C vào cuối tháng 4; năm 2021, miền Bắc cũng trải qua đợt không khí lạnh giữa tháng 4; năm 2022, đợt lạnh muộn xuất hiện từ ngày 22 đến 24-4.

Nguyên nhân chủ yếu do cuối mùa xuân, áp cao lạnh lục địa ở khu vực Siberia dù đã suy yếu nhưng vẫn còn sót lại các khối không khí lạnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi như hội tụ gió trên cao hoặc được bổ sung thêm lạnh từ phía Bắc, các khối khí này có thể tràn xuống gây mưa lạnh.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu toàn cầu cũng khiến thời tiết trở nên thất thường, góp phần gia tăng các đợt lạnh bất thường vào giai đoạn chuyển mùa.

