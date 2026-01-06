Miền Bắc lạnh tê tái, nhiệt độ giảm 4-8 độ C

Trưa đến chiều 6-1, nhiệt độ ở Hà Nội còn 14 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 7 và 8-1, nhiệt độ ở Hà Nội có thể chỉ 10 độ C, vùng núi cao ở phía Bắc dưới 3 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin, trưa đến chiều 6-1, một đợt sóng không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, khiến Bắc bộ và Bắc Trung bộ nằm sâu trong tâm khối không khí lạnh, gây rét đậm (dưới 15 độ C) và rét hại (dưới 10 độ C) trên diện rộng.

Hà Nội ngày 6-1, trời nhiều mây dịch chuyển, không mưa, không có nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3. Về trưa và chiều, Hà Nội rét tê tái hơn buổi sáng cùng ngày và những ngày trước đó. Người dân di chuyển trên đường phải mặc áo dày, đeo găng tay để chống rét buốt khi điều khiển xe máy.

Miền Bắc rét đậm

Theo dữ liệu quan trắc của cơ quan khí tượng, nhiệt độ trưa 6-1 ở khu vực nội thành Hà Nội còn khoảng 14 độ C, thấp hơn đáng kể so với mức thường thấy vào ban ngày. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ đêm 6 đến ngày 8-1 còn khoảng 10-12 độ C (mức phổ biến), ban đêm và sáng sớm có nơi có thể xuống dưới 10 độ C.

Trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, hầu hết Tây Bắc bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Nhiệt độ ở nhiều khu vực đã giảm 4-8 độ C so với những ngày trước đó. Bắc Trung bộ có mưa nhỏ, Trung Trung bộ có mưa rào.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Về cường độ và phạm vi tác động, ở Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa: 9-12 độ C; trung du và vùng núi Bắc bộ: 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nghệ An - Hà Tĩnh: 11-14 độ C, Quảng Trị - TP Huế: 15-18 độ C.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ và Thanh Hóa cần đề phòng rét hại, đặc biệt tại các khu vực núi cao có nguy cơ băng giá, sương muối. Người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi trong đợt rét này; ngư dân hạn chế ra khơi trong thời gian biển động mạnh.

PHÚC HẬU