TPHCM tiếp tục có mưa lớn trái mùa

Theo phân tích của ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, do áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ lấn nhẹ về phía Tây, gây nhiễu động gió Đông hoạt động yếu kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 4-6 độ vĩ Bắc, gây mưa.

Các hệ thống thời tiết tạo nên vùng hội tụ ẩm ngay trên khu vực Nam bộ, độ ẩm không khí cao, thời điểm này không khí lạnh cũng đang hoạt động mạnh, làm cho nhiệt độ không khí giảm. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, mây tầng thấp bao phủ, mặt trời bị che phủ làm cho trời mù, giảm tầm nhìn.

Chiều 6-1, khu vực TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa. Ảnh: MINH HẢI

Cũng theo Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, đêm nay (6-1) mưa còn xuất hiện vài nơi, tập trung ở khu vực Cà Mau, An Giang, Cần Thơ; miền Đông Nam bộ đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Ngày mai 7-1, do sự chi phối chính của trường gió Đông Bắc nên thời tiết ổn định hơn; mưa trái mùa ít xảy ra, khả năng chỉ có mưa nhỏ cục bộ ở bán đảo Cà Mau, còn các nơi khác ít mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn.

Dự báo từ 48 đến 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu dần, khoảng ngày 12 đến 13-1, được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động yếu, khoảng ngày 9 đến 10-1 xu hướng lấn Tây. Khu vực Nam bộ, chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của khối không khí lạnh và trong trường gió Đông Bắc mạnh.

Tính chất lạnh và khô của các hình thể này sẽ mang đến thời tiết ổn định, ít mưa cho Nam bộ nhưng nhiệt độ thấp nhất ban đêm có xu hướng giảm, tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, phía bắc miền Đông Nam bộ trời lạnh, tới ngày 11-1 xu hướng tăng.

MINH HẢI