Miền Bắc năm nay dự báo mất mùa vải thiều

Do thời tiết ở miền Bắc năm nay chuyển đổi thất thường, có đủ hình thái mưa - nắng, nóng - rét, sương giá… nên nhiều nơi đang bị mất mùa hoa vải thiều, tỷ lệ nở và đậu trái chỉ bằng 50% năm ngoái.

Nông dân trồng vải ở nhiều địa phương đang than vãn vải năm nay mất mùa hoa

Thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này (cuối tháng 3), toàn tỉnh này có gần 30.000ha vải thiều ra hoa. Thế nhưng năm nay, tỷ lệ hoa nở tại các huyện như Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên… chỉ đạt trung bình khoảng 46% trên tán (riêng vải chính vụ chỉ đạt 35-40%, còn vải chín sớm - đầu vụ thì đạt tỷ lệ cao hơn, nhưng cũng chỉ ở mức 70-80% so với năm ngoái).

Nhiều nông dân ở các huyện Lục Ngạn, Lục Nam (Bắc Giang) hiện đang lo vải mất mùa vì lộc lá nhiều hơn hoa. Ảnh: NGUYỄN HOA

Căn cứ tỷ lệ ra hoa và diện tích vải, Sở NN-PTNT tỉnh này ước tính sản lượng vải thiều năm nay ở Bắc Giang sẽ bị giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 100.000 tấn, bằng 50% năm ngoái.

Nhiều vườn vải ở tỉnh Bắc Giang năm nay tỷ lệ đậu quả chỉ đạt 10-20%. Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang), nguyên nhân dẫn đến vải thiều năm nay ít hoa là do thời tiết biến động.

Cụ thể, mùa Đông 2023-2024 ở miền Bắc mặc dù vẫn có các đợt lạnh giá dưới 10 độ C, nhưng so với trung bình nhiều năm thì nền nhiệt năm nay vẫn cao hơn khoảng 1,5 độ C, đã ảnh hưởng quá trình phân hóa mầm hoa cây vải. Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2-2024 lại có các đợt không khí lạnh ngắn, kèm theo mưa nhỏ kéo dài khiến độ ẩm không khí, độ ẩm đất cao, trời nóng ẩm, dẫn đến cây vải có hiện tượng ra lộc sớm trên diện rộng, đã làm giảm mật độ hoa.

“Tỷ lệ ra hoa đậu quả ít sẽ làm giảm năng suất và sản lượng vải vào mùa thu hoạch năm nay”, ông Dũng nhận định.

Tại vùng vải thiều ở huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) năm nay cũng có tình trạng vải ra lộc sớm, lộc ra cùng hoa, dẫn đến năng suất đậu trái giảm khoảng một nửa so với năm ngoái. Theo Phòng NN-PTNT huyện Thanh Hà, toàn huyện năm nay có gần 3.300ha vải chín sớm và muộn. Trong đó có gần một nửa diện tích vải ra hoa cùng với lộc.

Nông dân ở xã Thanh Xá (Thanh Hà, Hải Dương) phun thuốc trị rệp để bảo vệ hoa vải năm 2024. Ảnh: Báo Hải Dương

Để giảm thiệt hại do thời tiết, các chuyên gia trồng trọt đề nghị bà con, các chủ nhà vườn nên cắt tỉa những cành lộc để cây tập trung dinh dưỡng cho trái, đảm bảo không bị ảnh hưởng nhiều về năng suất.

Tin liên quan Lào Cai: Giá dứa cao kỷ lục trong 20 năm qua

VĂN PHÚC