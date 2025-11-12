Miền Bắc sắp có sương muối, có thể mưa lớn diện rộng ở miền Trung

Một đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc và miền Trung, có thể gây sương muối ở vùng núi Bắc bộ và mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, nguy cơ rét đậm và ngập úng cục bộ.

Khối không khí lạnh từ phía Bắc lục địa đang di chuyển xuống phía Nam. Ảnh vệ tinh lúc 16 giờ 48 phút ngày 12-11. Nguồn: Z.E

Chiều 12-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh ở phía Bắc lục địa tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp trường phân kỳ trên cao nên từ ngày 13 đến 15-11, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng đêm ít mây, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 13 độ C. Trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi cao rét đậm.

Miền núi phía Bắc cần đề phòng hiện tượng sương muối đợt không khí lạnh này. Ảnh minh họa

Chiều tối cùng ngày, đại diện Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, qua theo dõi và phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết cùng các sản phẩm dự báo, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng từ ngày 16 đến 22-11, miền Bắc và miền Trung có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây hiện tượng sương muối ở vùng cao Bắc bộ, đồng thời gây mưa lớn ở Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m. Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-3,5m.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cũng cảnh báo, do không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 15-11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, trong đó, vùng mưa to đến rất to tập trung ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai.

PHÚC HẬU