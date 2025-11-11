Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh khô

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày mai 12-11, phía Bắc nước ta sẽ hết nồm ẩm, nắng ráo trở lại diện rộng nhưng trời rét, đến cuối tuần có rét đậm.

4-5 ngày nay, Hà Nội liên tục âm u, nhưng sắp kết thúc nồm ẩm nhờ không khí lạnh khô. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều nay 11-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo có một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Bắc nước ta.

Trước đó, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc từ ngày 19-10 và liên tục được bổ sung (tăng cường) nhiều đợt. Cách đây gần 1 tuần, đợt không khí lạnh gần nhất đã suy yếu và tạm rút, nhưng nền nhiệt ở miền Bắc vẫn ở mức thấp (ban đêm Hà Nội vẫn lạnh).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, chiều 11-11, ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 13 đến 15-11, do tác động của không khí lạnh kết hợp trường phân kỳ trên cao, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có ít mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất về đêm giảm mạnh, phổ biến 16-18 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 13 độ C (thấp hơn đáng kể so với đợt không khí lạnh gần nhất).

Theo TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khoảng 4-5 ngày qua miền Bắc liên tục mưa, độ ẩm cao gây nồm ẩm khó chịu. Tình trạng này đang giảm dần và sẽ kết thúc từ cuối ngày 11-11.

Từ ngày 12-11, miền Bắc chấm dứt hoàn toàn nồm ẩm, thời tiết chuyển sang ít mây, có nắng và khô ráo, tạo giai đoạn chuyển tiếp trước khi không khí lạnh mạnh tràn về vào khoảng ngày 16 hoặc 17-11.

PHÚC HẬU