Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam nắng nóng đến ngày 10-4

Hà Nội có sương mù và nồm ẩm trở lại sau khi không khí lạnh rút đi. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết tại các vùng miền trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động theo chiều hướng phân hóa rõ rệt. Khu vực miền Bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh yếu, trong khi miền Nam vẫn đang trải qua giai đoạn cao điểm của nắng nóng, đặc biệt là miền Đông Nam bộ.

Miền Bắc

Tại miền Bắc, từ ngày 9-4, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 26-29 độ C. Tuy nhiên, khoảng đêm 11 đến sáng 13-4, không khí lạnh sẽ tràn xuống gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể mưa vừa đến mưa to.

Sau đó, từ ngày 14-4, thời tiết khu vực này có xu hướng ổn định hơn, chỉ còn mưa vài nơi và ban ngày có nắng.

Trước khi có không khí lạnh, dự báo từ ngày 10-4, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện ở các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La… với biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân.

Miền Nam

Trong khi đó, miền Nam tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt. Trung tâm Dự báo Khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực miền Đông Nam bộ đang là tâm điểm của đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Riêng ngày 8-4, nhiệt độ cao nhất đo được tại Phước Long (Bình Phước) lên tới 36,6 độ C, trong khi độ ẩm không khí ở mức rất thấp, chỉ dao động từ 45-50%, khiến cảm giác oi bức tăng mạnh.

Dự báo trong hai ngày 9 và 10-4, miền Đông Nam bộ vẫn tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm thấp duy trì ở mức 45-50%.

Tuy nhiên, từ ngày 11-4, cường độ nắng nóng sẽ bắt đầu suy giảm. Riêng khu vực Nam bộ nói chung có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm trong các ngày 12 và 13-4, dù ban ngày trời vẫn nắng nóng.

PHÚC HẬU