TPHCM nắng nóng 37 độ C, hóa đơn tiền điện tăng cao

Cập nhật sáng nay (8-4), Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Đông Nam bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao bất thường.

Trong ngày 7-4, nhiều địa phương đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa đến nay, trong đó Tân Sơn Nhất (TPHCM) chạm ngưỡng 37 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) đạt 36,7 độ C, Phước Long (Bình Phước) 36,6 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,4 độ C.

Độ ẩm thấp nhất phổ biến chỉ còn 40-45%, khiến không khí khô nóng, hanh hao, dễ gây cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì trong suốt tuần này tại TPHCM và các tỉnh lân cận với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Thời gian nắng kéo dài từ 12 đến 15 giờ mỗi ngày.

Nông dân ở xã Vĩnh Điều (huyện Giang Thành) loại bỏ bớt trái sầu riêng non để cây không bị kiệt sức trong mùa nắng nóng. Ảnh: Báo Cần Thơ

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt nắng nóng lần này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-4. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh từ phía Bắc đang suy yếu, trong khi áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại và lan rộng về phía Nam.

Đồng thời, áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh và rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, khiến thời tiết khu vực Nam bộ nói chung và TPHCM nói riêng tiếp tục khô nóng kéo dài.

Những ngày qua, nhiều hộ dân tại TPHCM và một số nơi ở Đông Nam bộ cho biết, hóa đơn tiền điện tháng 3-2025 đã tăng đột biến do nắng nóng.

Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), tính đến ngày 26-3, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn thành phố đạt 86,97 triệu kWh, tăng 16,3% so với tháng 2.

Nắng nóng có thể là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Ảnh minh họa

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC lý giải, tháng 3 có 31 ngày và là tháng đầu tiên của chu kỳ nắng nóng, nhiệt độ trung bình cao hơn tháng 2, dẫn đến việc sử dụng các thiết bị làm mát như máy lạnh tăng cao, kéo theo sản lượng điện sinh hoạt tăng.

Các chuyên gia thời tiết và ngành điện lực cảnh báo, trong tháng 4 này, nắng nóng gia tăng cường độ và mở rộng. Do đó, người dân cần triệt để tiết kiệm điện (chỉ bật điều hòa nhiệt độ trên 26-27 độ).

Thời tiết hanh khô, nắng gắt trong nhiều ngày liên tiếp còn làm tăng nguy cơ cháy nổ ở các khu dân cư và nhà xưởng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng trong khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, bổ sung đủ nước và che chắn cẩn thận khi ra đường.

PHÚC VĂN