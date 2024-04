Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng

Ngày mai 12-4 là đỉnh nắng nóng ở Nam bộ trong đợt này

Cập nhật đến chiều 11-4 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Nam bộ hôm nay vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên phạm vi rộng. Nền nhiệt tại một số điểm đo như: Tây Ninh 37,6 độ C, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,5 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38,6 độ C, Mộc Hóa (Long An) 37,2 độ C… Hôm nay, độ ẩm phổ biến là 45-50%. Khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nóng cục bộ.

Trao đổi với PV Báo SGGP, một chuyên gia khí tượng cho biết, trên đây chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ không khí ngoài trời có thể chênh lệch 5-7 độ C. Đến tầm khoảng 20 giờ hàng ngày, Tổng cục Khí tượng - thủy văn sẽ có cập nhật và công bố mức nhiệt độ cuối cùng trong ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong các ngày 12 và 13-4, Nam bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ tại TPHCM và Đông Nam bộ sẽ vượt 38 độ C. Một số trung tâm khí tượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận định, ngày mai 12-4 là đỉnh nắng nóng ở Nam bộ trong đợt này, sau đó nhiệt độ có giảm nhưng nắng nóng vẫn bao trùm kéo dài nhiều ngày.

Đáng lưu ý, từ ngày 12-4, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đến ngày 13 và 14-4 thì nắng nóng diện rộng ở Tây Bắc bộ. Trước mắt, nắng nóng chưa hoạt động ở khu vực Hà Nội và Đông Bắc bộ nhưng nhiệt độ cũng tăng dần, kết thúc chuỗi ngày mát mẻ.

VĂN PHÚC