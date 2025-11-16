Miền Bắc xuất hiện không khí lạnh, có nơi rét đậm dưới 10 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 17-11, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (15-11), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng ngày 17-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Từ đêm 17-11, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Từ ngày 17 đến 18-11, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc chuyển rét đậm, có mưa rào và dông. Ảnh: TTXVN

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17-11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Từ ngày 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 – 6 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Các chuyên gia cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

