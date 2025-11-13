Podcast bản tin tối 13-11: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung sắp đón đợt mưa lớn

Podcast bản tin tối 13-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia hội đàm; Huy động xe tải loại lớn đến thẩm mỹ viện Mailisa để vận chuyển các thùng tài liệu; Không khí lạnh tăng cường, miền Trung sắp đón đợt mưa lớn; Đà Nẵng: tuyến đường huyết mạch bị sạt lở, hơn 7.000 dân bị cô lập; Chiều 13-11, giá vàng nhẫn 9999 vọt lên 154,3 triệu đồng/lượng; Thu lưới, thanh niên thấy cá sấu gần 40kg...