Miền Trung: Mưa lớn có xu hướng giảm, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 8-11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có xu hướng giảm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: SGGPO

Từ sáng sớm đến hết ngày 8-11, ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3giờ.

Ngoài ra, chiều và tối ngày 8-11, khu vực Nam bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3 giờ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ 3 giờ 50 phút đến 8 giờ 50 phút ngày 8-11, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục có mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến từ Nghệ An đến Quảng Trị từ 25-60mm, có nơi trên 80mm; tỉnh Lâm Đồng từ 5-15mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ từ Nghệ An đến Quảng Trị. Ảnh: SGGPO

Trên biển, hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc. Ở vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo, chiều tối và đêm 8-11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 8-11, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 9-11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa. Ảnh minh họa

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 27-30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

