Quảng Trị: 433 hộ dân đang bị cô lập do mưa lũ

Đến chiều 4-11, mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 12.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập, 433 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu bị cô lập, 40 điểm sạt lở và 65 trường học buộc phải tạm thời nghỉ dạy học để đảm bảo an toàn.

Clip bộ đội biên phòng tuyến biên giới Quảng Trị giúp dân trong lũ

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại các vùng bị ảnh hưởng nặng như xã Trường Ninh và Ninh Châu.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thăm bệnh nhân thở máy, được di chuyển đến nhà tránh lũ cộng đồng thở oxy bằng máy nổ của thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu

Tại xã Trường Ninh, hơn 500 hộ dân với khoảng 1.600 người bị ngập sâu, nhiều nơi nước dâng trên 1m. Thôn Đồng Tư là khu vực bị thiệt hại nặng nhất. Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ và chỉ đạo chính quyền địa phương “không để bất kỳ hộ dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi ở an toàn”.

Tặng quà bà con rốn lũ Trường Ninh

Tại xã Ninh Châu, ông Trần Phong kiểm tra điểm tránh trú tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hữu Tân, yêu cầu đảm bảo đầy đủ lương thực, nước sạch, thuốc men, chú trọng chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, đồng thời xử lý môi trường, khử khuẩn sau lũ và thống kê thiệt hại chính xác để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng A Vao cùng bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị duy trì 41 tổ/155 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 ca nô túc trực tại các điểm ngập, phối hợp chính quyền địa phương rà soát nguy cơ sạt lở, hỗ trợ sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Lực lượng Biên phòng tiếp tục trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Bí thư xã Ninh Châu, tặng mì tôm đến người dân vùng lũ thôn Duy Ninh

MINH PHONG