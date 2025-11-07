Bão tan, nhưng nguy cơ mưa lũ lớn

Theo cơ quan khí tượng, bão số 13 đã suy yếu thành một vùng áp thấp sau khi đổ bộ trực tiếp vào Nam Trung bộ của Việt Nam, nhưng hoàn lưu sau bão có thể gây đợt mưa lớn kèm nguy cơ ngập lụt.

Đêm 6-11, bão số 13 đã đổ bộ vào đất liền nước ta tại khu vực 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng trước khi nhanh chóng suy yếu.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, rạng sáng nay 7-11, hoàn lưu bão đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và đến 4 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu, tan dần khi di chuyển sang khu vực Nam Lào.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 6 giờ 40 phút sáng nay 7-11. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định từ sáng đến trưa nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ tan hẳn. Vì vậy, cơ quan khí tượng đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 13.

Mặc dù bão số 13 đã tan, song Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất sau bão tại miền Trung. Theo dữ liệu từ các trạm khí tượng, đêm qua 6-11 và rạng sáng nay, các tỉnh từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi xuất hiện lượng mưa vượt ngưỡng 130mm.

Một số điểm đo được lượng mưa đặc biệt lớn như: Sơn Hội (Đắk Lắk) 208mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 204mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 142mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 138,8mm và Tân An 2 (Gia Lai) 154,8mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng cao nguyên Trung bộ tiếp tục có mưa 20-50mm, cục bộ trên 80mm. Từ ngày 7 đến hết ngày 8-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa lớn hơn, phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro cao về thiên tai.

Khu vực Nam bộ mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng chiều tối và đêm nay 7-11, cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm, kèm nguy cơ mưa lớn cục bộ vượt 60mm trong 3 giờ.

Từ đêm 8-11, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sẽ giảm dần, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia.

Nước lũ sông Hương lên trở lại Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện tại, mực nước trên sông Hương (TP Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang dâng cao do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão. Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh dưới mức báo động 3 rồi giảm dần. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long vẫn lên và duy trì trên mức báo động 2 từ 0,55 đến 0,65m, sau đó hạ dần. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên cả hai sông sẽ giảm, song vẫn ở mức cao: sông Hương trên báo động 2, sông Trà Khúc trên báo động 1.

PHÚC HẬU