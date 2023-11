Miền Trung tạnh mưa, miền Bắc ngập tràn nắng từ ngày mai 17-11

Trong ngày 16-11, sóng không khí lạnh tăng cường (đợt 2) đã tràn về tới Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc. Nền nhiệt ở Hà Nội giảm sâu vào sáng sớm kèm gió mạnh, người dân đi đường phải mặc nhiều lớp áo ấm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, đến chiều tối 16-11, khối không khí lạnh tăng cường đã vượt qua Bắc Trung bộ xuống Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10 (ngang gió áp thấp nhiệt đới); vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo các chuyên gia khí tượng, nhờ không khí lạnh tăng cường có đặc tính khô, nên hơi ẩm ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đã và sẽ bị hút nhanh. Do đó, từ ngày 17-11, miền Bắc có thể quay lại hình thái trời quang mây, ngày tràn ngập nắng, nhưng về đêm và sáng sớm trời vẫn rét (nhiệt độ phổ biến là 13-16oC, vùng núi có nơi dưới 10oC).

Nhiệt độ ở Bắc Trung bộ cũng ở mức thấp, chỉ còn khoảng 14-17oC, mưa giảm hẳn. Tuy nhiên, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển xuống Nam Trung bộ, tâm điểm có thể là Phú Yên đến Ninh Thuận (có nơi vẫn mưa rất to).

Ở Nam bộ, triều cường hiện nay vẫn tiếp tục lên, mức nước biển lên cao nhất đạt 3,96m (vào lúc 2 giờ ngày 16-11, đo ở trạm hải văn Vũng Tàu). Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, mực nước biển tại trạm Vũng Tàu có thể đạt mức 4,1 - 4,2m; gió Đông Bắc ở vùng biển Nam bộ đạt cấp 6, giật cấp 7-8.

Nhiều nơi ở TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng... vẫn được dự báo có mức độ xâm mặn sâu trong đất liền (nếu không có hệ thống cống, đập ngăn mặn).