Minh bạch giá, chi phí vận chuyển cấp cứu

Muốn biết chi tiết, phải gọi tổng đài

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, giá vận chuyển xe cấp cứu, chuyển viện và đưa đón bệnh nhân theo yêu cầu được niêm yết công khai trên trang web của trung tâm. Cụ thể, giá tiền được tính số km thực tế theo đồng hồ xe là 20.000 đồng/km.

Theo trang web của Công ty TNHH 115 Sài Gòn (quận 10, TPHCM), giá chuyển bệnh cứu thương cũng được tính công khai với 300.000 đồng trong phạm vi 4km đầu tiên; trên 4km giá sẽ giảm dần còn từ 10.000-25.000 đồng/km.

Tại Công ty TNHH Phòng khám gia đình TPHCM, giá được công bố trên trang web của công ty. Cụ thể, chi phí xe cứu thương chuyển viện trong nội thành TPHCM cho 1 ca cấp cứu ban ngày (từ 8 giờ đến 19 giờ) là 3.820.000 đồng và 1 ca cấp cứu ban đêm (từ 19 giờ hôm trước đến 8 giờ hôm sau) là 8.065.000 đồng. Chi phí xe cứu thương chưa bao gồm thuốc cấp cứu sử dụng trong quá trình chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Theo đại diện Sở Y tế TPHCM, hiện có 9 cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh được cấp phép theo quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, có hàng ngàn xe cứu thương đang hoạt động ngoài các cơ sở y tế do Công an TPHCM cấp đăng ký và Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động. Do tất cả xe cấp cứu đều có quyền ưu tiên như nhau, nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý nhưng thiếu thống nhất, không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính, khiến dịch vụ xe cấp cứu rất lộn xộn, ảnh hưởng không nhỏ tới người bệnh.