Mở đợt cao điểm tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn

Sở LĐTB-XH đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo công an địa phương xây dựng kế hoạch cao điểm triển khai, phối hợp với tổ công tác tại các địa phương tăng cường tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các giao lộ, các sự kiện, lễ hội, chợ hoa xuân, các cơ sở tôn giáo, nơi tập trung đông người... đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Các trật tự viên của Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn kịp thời báo ngay với tổ công tác hoặc chính quyền, công an địa phương và phối hợp xử lý, tập trung kịp thời.

Sở LĐTB-XH TPHCM đề nghị UBND các địa phương tăng cường công tác tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn, đồng thời tuần tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu chăn dắt, dụ dỗ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn để trục lợi, tổ công tác xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB-XH chịu trách nhiệm rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí chỗ ở đảm bảo tiếp nhận người lang thang, xin ăn được các địa phương đưa vào. Cùng với đó, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận và quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo chế độ, chính sách cho người được thu dung theo quy định.

