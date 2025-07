MobiFone tham gia giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nhân viên MobiFone hỗ trợ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong thời gian vừa qua, MobiFone là đơn vị đã tham gia vào việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Hệ thống này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo mô hình mới.

Việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức các tỉnh, thành phố. Hệ thống giúp kết nối, đồng bộ quy trình xử lý giữa cấp tỉnh và cấp xã/phường, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và điều hành.

Nhờ ứng dụng công nghệ, các địa phương có thể tiết kiệm nguồn lực vận hành, giảm thiểu chồng chéo, tăng tính minh bạch và kiểm soát tốt tiến độ giải quyết hồ sơ. Đồng thời, việc số hóa toàn diện cũng giúp nâng cao chất lượng phục vụ, thể hiện rõ vai trò của chính quyền số trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với người dân và doanh nghiệp, mô hình này tạo ra trải nghiệm dịch vụ công thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm. Thông qua nền tảng trực tuyến, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện, dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ theo thời gian thực, giảm thiểu chi phí và thời gian chờ đợi. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Công an cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phục vụ tốt nhất hoạt động hành chính công quốc gia vận hành an toàn, thông suốt và thân thiện với người sử dụng.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh của MobiFone trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

BÌNH LÂM