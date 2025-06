Tập đoàn bảo mật Kaspersky và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) công nghệ cao tổ chức Lễ khai mạc chương trình tập huấn ứng dụng AI trong công tác an ninh mạng và PCTP công nghệ cao.

Buổi tập huấn ứng dụng AI trong công tác an ninh mạng vừa được tổ chức tại Hà Nội

Tại chương trình tập huấn, thông qua việc kết nối với các chuyên gia bảo mật quốc tế Kaspersky, các đại biểu sẽ được tiếp cận với góc nhìn thực tiễn, học hỏi kinh nghiệm tác chiến trên không gian mạng, đồng thời hiểu biết sâu sắc về hệ thống bảo mật trong môi trường AI.

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra với 3 phiên gồm: Phiên 1 giới thiệu chung về AI và tội phạm mạng; phiên 2 tập huấn nội dung về ứng dụng công nghệ và giải pháp AI trong PCTP và phiên 3 đề cập đến các mối đe dọa nâng cao, thách thức đạo đức và vấn đề chính sách.

Tại buổi tập huấn, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao cùng nhiều diễn giả là các chuyên gia của công ty Kaspersky cũng đã có những tham luận về an ninh mạng và giải đáp các vấn đề về an ninh mạng.

BÌNH LÂM