Mọi miền vui Tết Độc lập

Tại TP Hà Nội, từ sáng sớm, dòng người đã nối dài ở khu vực Quảng trường Ba Đình. Nhiều gia đình từ các địa phương trên cả nước đã vào Lăng viếng Bác, tưởng nhớ công ơn to lớn của Người.

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Giữa dòng người, anh Dương Quốc Huy (ngụ tỉnh Nghệ An) cho biết, gia đình đã có một chuyến đi từ quê Bác ra thăm Lăng Bác với nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên 4 anh em trong gia đình cùng đưa mẹ, vợ, con ra Thủ đô đúng dịp Quốc khánh. Người anh cả 58 tuổi, 3 người em lần lượt 54, 45 và 40 tuổi. Mỗi người sống một nơi, công việc khác nhau, con cái cũng đã lớn nên để đại gia đình tề tựu đông đủ trong một chuyến đi là điều không dễ dàng.

“Bốn anh em lâu rồi mới có một chuyến đi đầy đủ như thế này. Bình thường, muốn gặp nhau trong một bữa cơm đã khó, chưa nói đến chuyện cùng đại gia đình đi xa”, anh Quốc Huy chia sẻ.

Trên hành trình từ Nghệ An đến Thủ đô, những chiếc xe của các gia đình nối nhau, mọi người tranh thủ trò chuyện, nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu và cùng hòa vào không khí vui tươi trong ngày lễ lớn của đất nước.

Ảnh: ĐỖ TRUNG

Không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, rất đông người dân xúng xính áo quần thật đẹp, dạo quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm tận hưởng không khí Tết Độc lập. Tiết trời dịu mát như chìu lòng người, khiến những khoảnh khắc quý giá bên người thân và gia đình càng thêm thoải mái và ý nghĩa trong ngày kỷ niệm trọng đại.

Clip: ĐỖ TRUNG

Tại TP Đà Nẵng, từ sáng sớm 30-8, khu vực dưới chân cầu Sông Hàn đã rộn ràng tiếng reo hò khi Giải vô địch đua thuyền truyền thống TP Đà Nẵng mở rộng - Cúp Kingtek năm 2026 diễn ra.

Không khí trên sông càng sôi động khi những mái chèo đồng loạt khua nước, các tay chèo bám nhịp, tăng tốc về đích trong tiếng cổ vũ của đông đảo người dân và du khách hai bên bờ.

Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Khánh Minh (67 tuổi, ngụ xã Thu Bồn) cho biết, ông cùng nhiều người dân thức dậy từ 4 giờ sáng để về trung tâm TP Đà Nẵng theo dõi cuộc đua. Theo ông Minh, giải đua thuyền được tổ chức vào dịp Quốc khánh đã trở thành ngày hội được người dân nơi đây mong đợi.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên thuộc 19 đội thuyền, tranh tài trên đoạn sông từ cầu Sông Hàn về phía cầu Rồng. Giữa tiếng trống, tiếng hò reo và những mái chèo liên tục rẽ nước, sông Hàn trở thành một không gian lễ hội sôi động, góp phần tạo không khí vui tươi trong ngày lễ.

Cùng thời điểm, tại Quảng trường 29 tháng 3 (phường Hòa Cường), hơn 3.000 người tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Tại 93 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng, hơn 19.000 người cũng đồng loạt hưởng ứng, nâng tổng số người tham gia chương trình lên hơn 22.000.

Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá (phường Hải Vân) trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch với Tuần lễ Du lịch “Hải Vân đánh thức đại ngàn” năm 2026 và Phiên chợ Độc lập. Khoảng 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng đã thu hút đông đảo người dân, du khách.

Nhiều sản vật từ các xã miền núi như Trà Leng, Tây Giang, Trà Tập được đưa về giới thiệu tại phiên chợ. Du khách còn được trải nghiệm làm bánh, mặc trang phục truyền thống của đồng bào Cơ Tu, dệt thổ cẩm và chụp ảnh tại các không gian được trang trí theo chủ đề Quốc khánh.

Clip: XUÂN QUỲNH

Chị Đinh Thị Diệu Linh (ngụ phường An Khê) cho biết: “Đến đây, tôi biết thêm nhiều sản vật và nét văn hóa của đồng bào miền núi phía Tây Đà Nẵng. Mọi người được trực tiếp trải nghiệm dệt thổ cẩm, tìm hiểu trang phục và những nét văn hóa truyền thống. Những trải nghiệm như vậy khiến chuyến đi có ý nghĩa hơn, nhất là trong dịp Quốc khánh”.

Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại TPHCM, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, từ sáng sớm, khu vực Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành) có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều người mặc áo dài, áo in hình cờ đỏ sao vàng, mang theo cờ Tổ quốc và các phụ kiện gắn với hình ảnh đất nước.

Lần đầu đến Hội trường Thống Nhất vào dịp Quốc khánh, Huỳnh Nghi (sinh năm 2009, ngụ TP Đà Nẵng) cho biết chuyến tham quan mang đến cho em cảm giác vừa tự hào, vừa xúc động. “Em rất hào hứng khi thấy nhiều bạn trẻ cùng đến tham quan, chụp ảnh. Việc tìm hiểu những địa điểm gắn với lịch sử đất nước giúp thế hệ trẻ thêm tự hào, biết ơn các thế hệ đi trước và có ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống”, Huỳnh Nghi chia sẻ.

Huỳnh Nghi chọn TPHCM là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ vì có dự định học tập, sinh sống tại Thành phố trong tương lai, đồng thời muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và những địa danh nổi tiếng.

Ảnh: THANH CHIÊU

Cũng chọn Thành phố mang tên Bác làm điểm dừng chân, vợ chồng anh Trần Thanh Sang và chị Đỗ Thị Nhi đưa con trai 2 tuổi đến Hội trường Thống Nhất tham quan. Theo anh Sang, gia đình muốn chuyến đi vừa là dịp nghỉ ngơi, vừa giúp các thành viên tìm hiểu những địa danh lịch sử.

“Dù con còn nhỏ, chưa thể hiểu hết ý nghĩa của ngày Quốc khánh, vợ chồng tôi vẫn muốn đưa con đến đây và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Khi con lớn, được học lịch sử ở trường, gia đình sẽ cho con xem lại để con hiểu thêm về truyền thống yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, anh Sang nói.

Nổi bật giữa dòng người tham quan là nhóm phụ nữ mặc áo dài trắng, quấn khăn rằn. Bà Lê Thị Bích Nga, Chủ tịch Hội Quý bà thanh lịch TPHCM, cho biết vào các dịp lễ lớn như Quốc khánh 2-9 hay Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, bà thường tổ chức cho hội viên mặc áo dài truyền thống, đến chụp ảnh tại các di tích lịch sử, công trình văn hóa của Thành phố. Hoạt động ngày càng nhận được sự hưởng ứng của các hội viên, có năm thu hút gần 100 người tham gia.

Ảnh: THANH CHIÊU

Clip: THANH CHIÊU

Không khí vui chơi cũng nhộn nhịp tại các nhà ga metro. Nhiều gia đình, du khách lựa chọn trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng này, vừa đi tàu, vừa ngắm cảnh và cảm nhận nhịp sống hiện đại của TPHCM.

Ảnh: THANH CHIÊU

Bà Hồ Thị Thu Vân (đến từ Đà Nẵng) cho biết, gia đình chọn TPHCM làm điểm đến đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ. Ngay trong ngày đầu của chuyến đi, bà cùng các thành viên chọn trải nghiệm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

“Lần đầu đi metro, cả gia đình đều rất thích thú vì vừa được trải nghiệm phương tiện hiện đại, vừa có thể ngắm cảnh Thành phố. TPHCM rất năng động, phát triển và có nhiều thay đổi so với những lần tôi đến trước đây”, bà Vân chia sẻ.

Người dân vui chơi tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM). Clip: Nguyễn Nam

Nội dung: THU HOÀI - THANH CHIÊU - ĐỖ TRUNG - XUÂN QUỲNH - NGUYỄN NAM - Trình bày: HỮU VI