Tăng tốc thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM

Dấu ấn đậm nét của tuần qua là tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề), diễn ra vào ngày 27-8-2026, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, HĐND TPHCM đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM. Luật không chỉ hoàn thiện thêm hành lang pháp lý cho công tác quản lý và phát triển đô thị, mà còn tạo thêm đòn bẩy thể chế có tính chiến lược, lâu dài, góp phần khơi thông các điểm nghẽn, huy động và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ; mở ra không gian và động lực mới để thành phố phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý, Luật được thông qua mới là điểm khởi đầu, quan trọng là tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn Thành phố.

Cùng với việc tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, các Nghị quyết về đầu tư, đất đai, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, môi trường cùng các chính sách kinh tế - xã hội được thông qua tại kỳ họp cũng cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Ngay sau khi Kỳ họp kết thúc, các Ban HĐND TPHCM đã khẩn trương phối hợp hoàn tất thủ tục trình chứng thực các Nghị quyết để nhanh chóng đưa chính sách đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND Thành phố đã thể hiện vai trò cầu nối thể chế vững chắc khi chủ trì các phiên họp triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề và dự Lễ trao Huy hiệu Đảng, thăm và tặng quà các gia đình chính sách dịp 2-9.

Đồng chí Võ Văn Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Thái Văn Trung, Mai Xuân Hòa, Trần Văn Hồng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Về công tác tham mưu, phục vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố trong Tuần 34 đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chuẩn bị hệ thống tài liệu chính xác, kịp thời, phục vụ chu đáo cho Kỳ họp thứ 4 và các hoạt động kỷ niệm.

Công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cổng Thông tin Điện tử và Hệ thống truyền thông số của HĐND Thành phố liên tục cập nhật, đăng tải trực tiếp các diễn biến Kỳ họp thứ 4, các infographic chính sách và sản phẩm podcast.

Thông qua công tác theo dõi dư luận xã hội và tiếp công dân, cử tri Thành phố thể hiện sự phấn khởi, tin tưởng vào các nghị quyết vừa được HĐND Thành phố thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Đồng thời, người dân đánh giá cao chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khánh thành các dự án trọng điểm nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.