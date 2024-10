Mỗi năm, hơn 1,1 triệu người bị tai nạn thương tích phải nhập viện

Ngày 28-10, tại hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 4 về phòng chống tai nạn thương tích với chủ đề "Giảm thiểu gánh nặng do thương tích: Hiệu quả của các chính sách và can thiệp bền vững", Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống nhưng tai nạn thương tích vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Thống kê từ các cơ sở y tế, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng hơn 1,1 triệu trường hợp tai nạn thương tích đến cấp cứu, khám và điều trị và hơn 30.000 người tử vong do tai nạn thương tích.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại sự kiện

"Tai nạn giao thông đường bộ, đuối nước và tai nạn lao động là những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do tai nạn thương tích ở nước ta. Điều này cho thấy dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực và đầu tư hơn nữa để giảm thiểu tai nạn thương tích và giảm tối đa những hậu quả do tai nạn thương tích gây ra”, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ và cho biết, từ năm 2012 đến nay, tỷ suất tử vong do tai nạn thương tích trên 100.000 dân giảm khoảng 28%. Cả nước có gần 500 xã, phường được công nhận cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trường hợp bị tai nạn giao thông

Trong khi đó, ông David Meddings, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tai nạn thương tích chiếm tới 11% gánh nặng bệnh tật toàn cầu, trong đó chiếm 80% là ở các nước đang phát triển. Mỗi năm, thế giới có 4,4 triệu người chết và 78 triệu người tàn tật vĩnh viễn do tai nạn thương tích. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ, đuối nước, ngã và bạo lực là những nguyên nhân chính. Tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em 1-4 tuổi. Trong khi đó, nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nhóm 20-24 tuổi là tai nạn giao thông.

QUỐC LẬP