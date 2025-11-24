Người dân Khánh Hòa gượng dậy sau lũ

Nhiều nhà dân vùng ngập lụt ở Khánh Hòa vẫn chìm trong bùn đất, đồ đạc hư hỏng và rác sinh hoạt chất thành từng đống lớn.

Người dân vùng lũ Khánh Hòa bắt đầu trở về nhà

Sau trận mưa lũ lịch sử, người dân vùng lũ Khánh Hòa bắt đầu trở về nhà, nhưng chờ đợi họ là bùn đất, đồ đạc nằm ngổn ngang. Mọi người mang theo các dụng cụ để dọn vệ sinh môi trường, sửa sang lại nhà cửa, trường lớp, đường sá ngay khi nước vừa rút.

Lũ rút để lộ cảnh hoang tàn, bùn đất ngập ngụa, rác thải phủ kín nhiều tuyến đường

Ông Đinh Văn Tiến (72 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) cho biết, cả cuộc đời chưa gặp trận lũ nào lớn như vậy. Gia đình không nghĩ nước lên nhanh, đến khi phát hiện thì đã muộn, chỉ kịp chạy thoát, bỏ lại toàn bộ tài sản cho dòng nước cuốn đi.

Đồ đạc bị nước nhấn chìm, hư hỏng, người dân nỗ lực dọn dẹp nhà cửa sau lũ

Chị Lê Thị Loan (phường Tây Nha Trang) cho biết, khi nước vừa rút, vợ chồng chị mở cửa hàng và sững sờ thấy toàn bộ hàng hóa bị xáo trộn, dù trước đó đã kê cao hơn 1m. Những đợt trước, nước lên chậm, cao nhất chỉ khoảng 50cm, nhưng lần này nước dâng quá nhanh, buộc gia đình phải di tản khẩn cấp đến nơi an toàn.

Người dân nỗ lực dọn dẹp nhà cửa sau lũ

Phần lớn tài sản trong nhà không kịp di dời, đã hư hỏng sau khi bị ngâm nước nhiều ngày. Nhiều người chưa biết nương tựa vào đâu khi chỉ còn lại vườn không, nhà trống, đồ đạc bị cuốn trôi.

Nước lũ ùa vào một siêu thị ở phường Tây Nha Trang khiến nhiều hàng hóa hư hỏng

Siêu thị ở phường Tây Nha Trang đang hút nước từ hầm gửi xe, nơi có hơn 100 xe máy của nhân viên đang chìm trong nước

Nước lũ khiến bàn ghế trong phòng học của Trường Tiểu học Diên An 1 (xã Diên Khánh) nằm ngổn ngang, bùn đất bám dày đặc

Sách vở của học sinh, giáo án của thầy cô bị hư hỏng do ngâm trong nước lũ nhiều ngày

Lực lượng vũ trang hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ ở phường Tây Nha Trang

Hàng loạt xe đậu gần khu vực siêu thị Go, phường Tây Nha Trang chờ đưa về xưởng sửa chữa sau thời gian chìm trong nước lũ

Anh Nguyễn Văn Mạnh (trú phường Tây Nha Trang), cho biết những ngày qua, các xưởng sửa ô tô tại khu vực Nha Trang đều quá tải. Trước mắt, anh cẩu xe về để tạm ở bãi, làm việc với đơn vị bảo hiểm về mức bồi thường, hỗ trợ.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh Khánh Hoà, TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG