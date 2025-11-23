Phục vụ miễn phí hơn 10.000 phần cơm mỗi ngày tại vùng lũ Khánh Hòa

Sáng 23-11, Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đồng loạt mở 3 bếp ăn dã chiến phục vụ miễn phí người dân các vùng bị lũ lụt tại tỉnh Khánh Hòa.

Phật tử, tình nguyện viên tham gia chế biến thực phẩm tại một bếp dã chiến. Nguồn: BÁO GIÁC NGỘ

Từ sáng sớm, hàng trăm tăng ni, phật tử, tình nguyện viên đã nổi lửa chuẩn bị những bữa cơm ngon tại 1 địa điểm ở Trường Đại học Nha Trang (số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang), và 2 điểm tại trụ sở Đảng ủy xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa).

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm TPHCM, mỗi ngày các bếp ăn miễn phí sẽ nấu từ 10.000 đến 15.000 phần cơm và mang đến trao tận tay bà con tại các vùng bị ngập nặng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho đến khi tình hình đời sống, sinh hoạt của bà con ổn định.

Đây là Chương trình Bữa cơm miễn phí trao đến bà con vùng bão lũ miền Trung do Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các địa phương của tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Toàn bộ lương thực, thực phẩm do tăng ni, phật tử các ngôi chùa, tự viện và nhà hảo tâm tại TPHCM tài trợ.

Việc đảm trách chế biến thực phẩm, nấu nướng tại các bếp dã chiến do tăng ni, phật tử, lực lượng tình nguyện từ TPHCM và tại chỗ thực hiện; chính quyền địa phương và lực lượng quân đội đảm nhận vận chuyển, trao đến bà con tại các điểm sạt lở, ngập lụt.

HOÀI NAM