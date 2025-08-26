Mondelez Kinh Đô đạt hai giải thưởng tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025

Tại lễ trao giải Nơi làm việc tốt nhất Châu Á – HR Asia Awards 2025 vừa qua, Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật, được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: “Best Companies to Work for in Asia 2025” (Nơi làm việc tốt nhất Châu Á) và “Most Caring Company Award 2025” (Doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tốt nhất).

Đây là năm thứ hai liên tiếp Mondelez Kinh Đô được xướng tên tại giải thưởng danh giá này, tiếp nối chuỗi thành công khẳng định chiến lược “lấy con người làm trọng tâm” mà công ty theo đuổi, đặc biệt trong hành trình 10 năm gắn bó cùng đội ngũ nhân sự tại Việt Nam.

Chia sẻ về thành tích này, bà Trần Ngọc Liên, Giám đốc Nhân sự Mondelez Kinh Đô Việt Nam cho biết: “Sự công nhận này là minh chứng cho cam kết bền bỉ của chúng tôi trong việc phát triển kinh doanh song song với phát triển con người, dựa trên giá trị cốt lõi "Phát triển mỗi ngày"".

Được biết, HR Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, tôn vinh các doanh nghiệp sở hữu môi trường làm việc xuất sắc. Quy trình xét giải kéo dài hơn ba tháng, bao gồm khảo sát nội bộ nhân viên, đánh giá chiến lược và thực hành nhân sự, phân tích dữ liệu và thẩm định thực tế.

HƯƠNG TRÀM