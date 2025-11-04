Doanh nghiệp nhỏ và vừa mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 98% trong tổng số gần 600.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TPHCM, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

“Mạch sống” của nền kinh tế

8 giờ sáng, trong khuôn viên nhà máy gia công cửa nhôm kính thuộc Công ty CP kỹ thuật cửa Huynh Đệ (42A đường 30-4, phường Tam Thắng, TPHCM) đã nhộn nhịp. Hàng chục công nhân làm việc hăng say, người dùng máy cắt nhôm 2 đầu, người dùng máy uốn vòm nhôm CNC giúp sản phẩm đạt độ tinh xảo, chuẩn xác.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty CP kỹ thuật cửa Huynh Đệ cho biết, Huynh Đệ chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng DNNVV TPHCM. Đi vào hoạt động từ năm 2014 với nguồn vốn ít ỏi, chủ yếu gia công cửa nhôm kính với khoảng 10 công nhân làm việc. 10 năm sau, công ty đã mở rộng thi công hệ mặt dựng kính lớn, mái đón kính, cửa đi mở tự động, hệ thống cửa đi, cửa sổ nhôm kính, cung cấp các dòng cửa nhập khẩu từ Châu Âu... đặc biệt là gia công uốn vòm nhôm, kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác và kinh nghiệm cao.

Song song với đầu tư thiết bị, Huynh Đệ cũng ứng dụng công nghệ trong quản lý như: Phần mềm kế toán MISA được triển khai để kiểm soát tài chính minh bạch; Getfly CRM giúp tối ưu quy trình làm việc, quản lý dự án và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp; hệ thống ISO: 9001-2015 giúp kiểm soát chất lượng… Đến nay, doanh thu của công ty đạt khoảng 20 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên và đều đặn cho khoảng gần 20 người lao động.

Công nhân gia công, sản xuất cửa nhôm kính tại Công ty CP kỹ thuật cửa Huynh Đệ. Ảnh: QUANG VŨ

Gần 20 năm đi vào hoạt động, đều đặn hàng năm Công ty CP nhà sạch Vũng Tàu nhận được hàng trăm hợp đồng dài hạn, hợp đồng thời vụ cho các dịch vụ vệ sinh công nghiệp, chăm sóc, bảo dưỡng nhà, trụ sở làm việc. Trong đó có các khách hàng lớn, ký hợp đồng thường niên… Dù là một doanh nghiệp nhỏ trong cộng đồng DNNVV TPHCM nhưng Công ty CP nhà sạch Vũng Tàu đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 100-200 người lao động vào mùa cao điểm.

“Chúng tôi bắt đầu kinh doanh bằng những dịch vụ thiết thực nhất mà người dân, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu như dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Và thực tế cho thấy, chúng tôi đã đi đúng hướng khi nhu cầu của xã hội càng ngày càng lớn, số lượng người lao động được giải quyết việc làm từ chính doanh nghiệp của chúng tôi ngày càng cao”, chị Phạm Thị Hảo, Giám đốc Công ty CP nhà sạch Vũng Tàu cho hay.

Công nhân làm vệ sinh công nghiệp thuộc Công ty CP nhà sạch Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Gần 600.000 doanh nghiệp trong nhóm DNNVV TPHCM đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và khẳng định kinh tế tư nhân đang là “mạch nguồn” phát triển của nền kinh tế, khi 98% trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là DNNVV và là doanh nghiệp tư nhân.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TPHCM cho biết: “Hiện nay, tổng thu ngân sách của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt khoảng 480.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động thường xuyên trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, DNNVV giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ và logistics....”.

Tạo điều kiện để DNNVV phát triển

Những con số trên cho thấy sự lớn mạnh và sức ảnh hưởng của DNNVV đối với phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để DNNVV phát triển thì cần những chiến lược mang tính bứt phá. TS. Phan Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gia Thy cho biết, các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, đồng thời đặt mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và khuyến khích doanh nghiệp phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Các chuyên gia cũng khẳng định, khác với các doanh nghiệp có mô hình quản lý phức tạp, DNNVV có đặc tính hoạt động, thử nghiệm cái mới dễ dàng. Thực tế, hơn 95% doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là DNNVV. Nếu được hỗ trợ đúng mức, đây chính là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, logistics thông minh...

DNNVV TPHCM khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: QUANG VŨ

Nhằm tạo thuận lợi, phát triển cộng đồng DNNVV, những năm qua, Chính phủ luôn quan tâm đặc biệt và triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung và DNNVV nói riêng thuận lợi tiếp cận vốn tín dụng phát triển sản xuất.

TS. Lê Văn Hỷ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DNNVV TPHCM (HCM-SME) khẳng định: “Từ nền móng thể chế đã rõ, từ kiến trúc nền tảng đã định, cùng ba trục mũi nhọn Số hóa - Xanh hóa - Chuẩn hóa, HCM-SME cam kết sẽ chuyển nhanh từ nghị quyết sang thực thi, từ liên kết trong nội bộ đến hội nhập chuẩn mực, để phát triển bằng kết quả cụ thể: hồ sơ tín dụng chuẩn hơn, rủi ro thấp hơn, hợp đồng nhiều hơn, năng suất tốt hơn… nhằm giúp các DNNVV phát triển bền vững”.

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh, Hiệp hội DNNVV TPHCM đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. Trong đó, phía Đông thành phố sẽ tập trung theo chiều sâu, phát triển các cụm doanh nghiệp ngành logistics, công nghiệp hỗ trợ, du lịch, năng lượng sạch. Phía Bắc TPHCM sẽ phát triển theo mạng lưới liên kết cụm công nghiệp (Cluster Networking) để trở thành vùng lõi công nghiệp của hiệp hội. Trung tâm TPHCM sẽ phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo; liên kết với khu công nghệ cao, trung tâm sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp trẻ, startup, FDI.

QUANG VŨ