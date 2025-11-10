EVN nâng cao hiệu quả công tác pháp chế

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang không ngừng đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, công tác pháp chế được EVN xác định là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển ổn định của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Tọa đàm về nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế, đổi mới công tác quản trị của EVN

Tính đến tháng 10-2025, EVN có hơn 400 cán bộ làm công tác pháp chế, trong đó khoảng 70% là cán bộ chuyên trách, 73% có trình độ cử nhân luật trở lên.

Riêng Ban Pháp chế EVN có 100% nhân sự tốt nghiệp chuyên ngành luật, được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng chức danh chuyên môn, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc. Đội ngũ pháp chế tại các tổng công ty, đơn vị thành viên cũng ngày càng được củng cố cả về số lượng lẫn chất lượng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn luôn được chú trọng. Hàng năm, các đơn vị trong EVN phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới do các trường: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TPHCM, Học viện Tư pháp và các câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tổ chức.

Cán bộ pháp chế EVN thường xuyên tham gia với tư cách đại diện theo ủy quyền tại tòa án, trung tâm trọng tài trong các vụ việc tranh chấp, góp phần nâng cao kỹ năng thực tiễn và năng lực bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tập đoàn.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ, EVN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác pháp chế, phù hợp với chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Hệ thống Pháp điển quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) được triển khai tại địa chỉ https://phapdien.evn.com.vn đã pháp điển hóa toàn bộ các quy chế quản lý của 9 tổng công ty, tương đương gần 18.000 trang văn bản và khoảng 300 tài liệu dẫn chiếu được số hóa.

Kể từ khi vận hành năm 2022 đến nay, hệ thống đã ghi nhận gần 27.000 lượt truy cập, phục vụ hiệu quả nhu cầu tra cứu, quản lý văn bản nội bộ trong toàn tập đoàn.

EVN còn tổ chức các khóa học và cuộc thi tìm hiểu pháp luật, QCQLNB trên nền tảng E-learning, với ngân hàng câu hỏi bao quát các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phép cán bộ công nhân viên học tập mọi lúc mọi nơi.

Từ năm 2022 đến nay, EVN và các đơn vị đã tổ chức trên 2.000 buổi tập huấn, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 500.000 lượt người tham gia. Riêng cuộc thi tìm hiểu pháp luật định kỳ 2 tuần/lần trên Cổng thông tin pháp chế (https://phapche.evn.com.vn) luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, với trung bình 25 kỳ thi mỗi năm, hơn 3.000 lượt tham gia, góp phần lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn hệ thống.

Trong thời gian tới, Ban Pháp chế EVN và các đơn vị thành viên dự kiến triển khai thêm nhiều giải pháp hiện đại như phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý, cơ sở dữ liệu hợp đồng, hệ thống tư vấn pháp lý trực tuyến và công cụ phân tích rủi ro pháp lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các ứng dụng này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tăng tính nhất quán và hiệu quả trong hoạt động pháp chế, đồng thời hỗ trợ các đơn vị chủ động nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro pháp lý.

Trong thư gửi toàn thể cán bộ pháp chế nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An khẳng định: Công tác hoàn thiện thể chế quản lý, tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật của EVN thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị trong toàn Tập đoàn. Các thành tựu đạt được là kết quả của sự tận tâm, nỗ lực không ngừng của các cấp lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên, trong đó bộ phận pháp chế đóng vai trò nòng cốt.

Với định hướng chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa toàn diện, công tác pháp chế trong EVN đang ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong hệ thống quản trị doanh nghiệp, trở thành lực lượng bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ và phát triển bền vững của EVN trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

PHÚC VĂN