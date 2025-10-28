Báo chí Congo: Vingroup mang tinh thần đổi mới tới châu Phi

Vừa qua, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đã diện kiến Tổng thống Congo Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa. Cuộc gặp diễn ra khi Vingroup sắp triển khai hàng loạt hoạt động đầu tư tại quốc gia châu Phi.

Truyền thông Congo mô tả sự kiện trên như “bước ngoặt chiến lược mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa Congo và Việt Nam”, đồng thời khẳng định Vingroup là đối tác hội tụ năng lực, tầm nhìn, và thiện chí phát triển hài hòa với Chương trình Hành động quốc gia của Chính phủ Congo.

Sự khởi đầu cho chuỗi dự án mang tầm khu vực

Sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa chính quyền Thủ đô Kinshasa (Congo) và Tập đoàn Vingroup là tâm điểm của giới truyền thông đất nước Trung Phi những ngày qua. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Báo chí Congo đặc biệt quan tâm tới buổi tiếp của Tổng thống Congo Félix Tshisekedi với bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

“Tôi vinh dự được gặp Ngài Tổng thống Félix Tshisekedi và cảm nhận rõ sự ủng hộ mạnh mẽ của ông với mối hợp tác bền vững, mang lại lợi ích lâu dài”, Cổng thông tin chính thức của CHDC Congo (Présidence.cd) dẫn lời bà Thủy chia sẻ sau buổi tiếp kiến.

Về Vingroup, hãng thông tấn quốc gia Congo ACP đánh giá đây là “Tập đoàn đến từ Việt Nam mang đến các dự án đầu tư quy mô lớn, có khả năng tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CHDC Congo”.

Trước buổi tiếp kiến Tổng thống, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cũng đã có buổi làm việc với Thủ tướng Judith Suminwa, người đang dẫn dắt chương trình cải cách toàn diện nhằm tăng cường thu hút đầu tư quốc tế và hiện đại hóa nền kinh tế.

Tờ báo hàng đầu của Congo - La Percee đăng tải thông tin Thủ tướng CHDC Congo - Bà Judith Suminwa Tuluka và các lãnh đạo Chính phủ Congo đã có buổi làm việc với phái đoàn của Vingroup chuẩn bị cho các dự án hợp tác giữa hai bên

Đánh giá cao sáng kiến hợp tác và tầm nhìn phát triển bền vững của Vingroup, Thủ tướng Judith Suminwa khẳng định các dự án do tập đoàn Việt Nam đề xuất hoàn toàn phù hợp với Chương trình Hành động của Chính phủ, đáp ứng trực tiếp nhu cầu về nhà ở, hạ tầng, giáo dục và việc làm của người dân.

“Thủ tướng Judith Suminwa hoan nghênh cách tiếp cận của Vingroup và tin rằng những dự án của họ hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ trong việc thu hút các đối tác đáng tin cậy và thúc đẩy mối quan hệ đối tác công - tư cùng có lợi”, trang tin chính trị Beto.cd nhận xét.

Trang tin này cũng mô tả Vingroup là “người khổng lồ của Việt Nam” mang bản lĩnh và tinh thần đổi mới đến châu Phi, đồng hành cùng Chính phủ Congo trên con đường phát triển bền vững.

Tổng thống CHDC Congo - ông Félix Tshisekedi (thứ 2 từ phải sang), Thủ tướng CHDC Congo - Bà Judith Suminwa Tuluka (ngoài cùng bên phải) và Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo. Nguồn ảnh: https://presidence.cd/

Trong khi đó, Le Quotidien RDC dành nhiều lời khen cho Vingroup, nhấn mạnh đây là doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam với khả năng phát triển toàn diện trong nhiều lĩnh vực cốt lõi. Vì thế, việc ký kết giữa tập đoàn Việt Nam và chính quyền thành phố Kinshasa đánh dấu khởi đầu cho chuỗi dự án tích hợp mang tầm khu vực.

“Môi trường đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang khởi sắc mạnh mẽ, phản ánh kết quả của những cải cách sâu rộng do Thủ tướng Judith Suminwa khởi xướng và chỉ đạo. Chính sự chuyển mình này đang đưa Congo trở thành điểm đến của các nhà đầu tư chiến lược quốc tế”, Le Quotidien RDC viết.

Đối tác lý tưởng trong kỷ nguyên mới

Le Quotidien RDC nhấn mạnh Vingroup hoàn toàn sẵn sàng về năng lực để đầu tư vào Cộng hòa Dân chủ Congo trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, cơ sở hạ tầng đường bộ, giáo dục, bất động sản và nhiều dự án khác. “Mục tiêu của Vingroup là đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình kiến tạo một Congo thịnh vượng”, Le Quotidien RDC dẫn ý kiến của Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Giới quan sát tại Kinshasa cũng đánh giá Vingroup là “đối tác lý tưởng” trong bối cảnh Chính phủ Congo đang triển khai Chương trình Hành động 2024–2029, với mục tiêu hướng tới công nghiệp hóa, phát triển đô thị và nâng cao phúc lợi xã hội.

Giới truyền thông Congo cho hay sự xuất hiện của Vingroup sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ của người dân, đặc biệt là giao thông xanh và bất động sản

Theo Africa-Press, chương trình này đã được Quốc hội Congo thông qua ngày 11-6-2024, với tổng ngân sách 92,9 tỷ USD trong 5 năm, phân bổ theo 6 trụ cột ưu tiên: Tạo việc làm và bảo vệ sức mua của người dân; Đảm bảo an ninh và bảo vệ lãnh thổ quốc gia; Quy hoạch lãnh thổ và phát triển kết nối hạ tầng; Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; Nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công; Bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Judith Suminwa cho biết chương trình sẽ được huy động từ cả nguồn lực nhà nước và tư nhân, mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho các đối tác quốc tế có năng lực và uy tín.