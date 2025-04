Một đêm xảy ra 4 vụ cháy rừng

Cháy rừng ở thị trấn Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đêm 12, sáng 13-4

Trước đó, vụ cháy rừng thứ nhất đã xuất hiện tại thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). Cụ thể, ngọn lửa bùng phát tại Tiểu khu 291, khu vực Khe Mú. Lửa lan rộng ra khoảng 25ha rừng keo và thảm thực bì do địa hình đồi núi hiểm trở, gió mạnh và nhiều cây khô đổ từ sau đợt bão Yagi.

Khoảng 400 người thuộc lực lượng tại chỗ, quân đội và công an đã được huy động để dập lửa. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13-4, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một hộ dân đốt thực bì để chuẩn bị trồng rừng, nhưng do gió mạnh đã dẫn đến cháy lan.

Cùng thời điểm, vụ cháy thứ hai xảy ra hồi 21 giờ ngày 12-4, tại một khu rừng thuộc phường Đại Yên (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Lửa bùng lên từ phía Tây ngọn đồi sát quốc lộ 18, gặp gió lớn nên nhanh chóng lan rộng hàng trăm mét, đe dọa khu dân cư bên dưới.

Đến gần 24 giờ cùng ngày, nhờ có mưa nhỏ và gió giảm cường độ, đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt. Diện tích cháy chủ yếu là rừng thông và keo tràm bị gãy đổ từ sau cơn bão Yagi.

Cùng thời điểm trên, ở tỉnh Bắc Giang cũng xuất hiện một vụ cháy rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ, xã An Lạc (huyện Sơn Động). Vụ cháy lan nhanh do thực bì dày, gió lớn và dông lốc. Đến 4 giờ ngày 13-4, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại xã Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng sản xuất trên dãy núi Huyền Đinh, thuộc địa phận thôn Giáp Sơn. Đám cháy lan rộng trong đêm 12-4 và đến sáng 13-4 cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Ngày 13-4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện 36/CĐ-TTg của Thủ tướng về việc tập trung khắc phục hậu quả do cháy rừng trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long và thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vào đêm 12, rạng sáng 13-4, gây thiệt hại trên 40ha rừng. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND Quảng Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; khắc phục hậu quả sau cháy rừng và phục hồi diện tích rừng bị cháy.

PHÚC HẬU - PHAN THẢO