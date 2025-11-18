Một tàu hàng bị mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi

Tối 18-11, ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch UBND phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan lên phương án cứu hộ tàu hàng bị mắc cạn.

Clip: Tàu hàng bị mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi

Trước đó, vào ngày 16-11, tàu hàng số hiệu HY 0459, công suất 250CV do ông Nguyễn Công Sinh (quê Hải Phòng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hải trình từ Hải Phòng vào Cần Giờ (TPHCM), trên tàu có 5 thuyền viên.

Trong lúc tàu đang di chuyển qua vùng biển Quảng Ngãi thì bất ngờ bị sự cố gãy bánh lái, sóng lớn đánh tàu trôi dạt vào bờ và mắc cạn tại vùng biển thuộc địa phận tổ dân phố Trung Lý, phường Đức Phổ.

Tàu hàng bị mắc cạn tại vùng biển thuộc phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nhận tin báo, UBND phường Đức Phổ đã cử lực lượng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ tàu bị nạn.

Một phần tàu bị cát lấp

Theo Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang, qua kiểm tra thực tế, sức khoẻ các thuyền viên đều cơ bản ổn định.

Về tình trạng tàu, đơn vị đã hỗ trợ thuyền trưởng khắc phục bánh lái và bố trí chỗ ở tạm thời cho các thuyền viên tại chòi nuôi tôm của người dân.

Trước diễn biến thời tiết trên biển bất lợi, sóng to, gió lớn nên các đơn vị chưa thể triển khai công tác cứu hộ. Hiện tại, cát đã lấp một phần tàu hàng.

NGUYỄN TRANG