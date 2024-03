Mưa đá xuất hiện ở Mù Cang Chải

Theo chị Đỗ Minh Huệ, cán bộ thuộc Trạm khí tượng Mù Cang Chải, cơn mưa xuất hiện, kéo dài từ huyện Than Uyên (Lai Châu) phát triển sang huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Trong cơn mưa dông đã xuất hiện mưa đá, thời gian từ khoảng 8 giờ 50 đến 9 giờ 12 phút sáng nay 28-3.

Mưa đá tại huyện Mù Cang Chải sáng nay 28-3. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo phản ánh của người dân, hạt mưa đá trung bình khoảng 1cm, nhưng có nhiều hạt kích cỡ 1-2cm.

Trong khi, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sáng nay phát tin cảnh báo: Hiện nay (28-3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam.

Mưa đá tại huyện Mù Cang Chải sáng 28-3. Ảnh: CTV

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000m nên từ chiều tối và đêm 28-3 đến ngày 29-3, ở khu vực Bắc bộ diễn ra đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Trận mưa lớn diễn ra kèm theo mưa đá khiến người dân ở thị trấn Mù Cang Chải lo rau màu, hoa trái bị ảnh hưởng

Ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ chiều tối, tối các ngày 28-3 và 29-3 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

VĂN PHÚC