Mưa gió tiếp diễn, xuất hiện thêm áp thấp ngoài khơi xa

Cơ quan khí tượng đã cập nhật, chỉnh sửa lại dự báo ngày 19-7 nhiều nơi vẫn còn mưa đến mưa to. Trong khi các chuyên gia thời tiết cảnh báo ngoài khơi xa sắp có thêm một áp thấp nhiệt đới mới.

Suốt đêm qua đến sáng nay 19-7, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa to đến rất to gần như không ngớt. Thời tiết ở Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mây dông và mưa, trời khá mát mẻ (cao nhất chỉ khoảng 30 độ C).

Mưa gió ở Hà Nội. Ảnh: L.T.H.N

Theo thông tin mới từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng 19-7, mưa xuất hiện ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, Nam bộ.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18 đến sáng 19-7 tại An Bình (Hòa Bình) 90mm, Cầm Trung (Quảng Ninh) 72mm, Mường Lống (Nghệ An) 60mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 92mm, Tiểu Cần (Trà Vinh) 102mm, Thạch Trị (Sóc Trăng) 82mm…

Sạt lở tại các xã Sùng Đô và Nậm Mười (Văn Chấn - Yên Bái). Ảnh: V.C

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cập nhật lại dự báo ngày và đêm nay 19-7, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào sáng và đêm). Chiều và tối 19-7, khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơn mưa chiều 18-7 tại TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Ngày và đêm 19-7, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trước đó, cơ quan này đưa ra dự báo từ ngày 19-7 mưa giảm dần.

Còn ở ngoài khơi, theo nguồn tin của các chuyên gia theo dõi khí tượng, hiện nay trên dải hội tụ nhiệt đới (vùng giao thoa giữa không khí nóng và lạnh trên khí quyển) đã hình thành một vùng áp thấp ở miền trung Philippines, có xu hướng di chuyển vào Biển Đông, có khả năng phát triển thành một áp thấp nhiệt đới mới.

Ảnh mây vệ tinh sáng sớm 19-7 ở phía Bắc

Ảnh mây vệ tinh ở khu vực phía Nam

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới này, tuần sau, thời tiết trên Biển Đông tiếp tục xấu; đồng thời trên đất liền, sẽ có mưa gió trở lại miền Bắc (kéo dài liên tục 4-5 ngày). Còn ở Nam bộ và Tây Nguyên từ nay đến cuối tuần dự báo vẫn có mưa dông vì gió Tây Nam hoạt động mạnh. Khi áp thấp nhiệt đới di chuyển vào và mạnh hơn thì gió Tây Nam càng mạnh hơn.

VĂN PHÚC