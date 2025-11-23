Xã hội

Mực nước sông Đồng Nai ở mức khá cao

Sáng 23-11, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, mực nước ở các sông trên hệ thống sông Đồng Nai và hồ Trị An ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối, hồ.

Cảnh báo khu vực có khả năng xảy ra lũ: Sông Đồng Nai và sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; những khu vực trũng thấp ven hồ Trị An, tại địa bàn các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Định Quán, Xuân Bắc, La Ngà, Thống Nhất, Bàu Hàm, Trị An; những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước ở các sông trên hệ thống sông Đồng Nai và hồ Trị An xuống chậm. Cụ thể, trạm Tà Lài mức nước dưới báo động 2, trạm Phú Hiệp và trạm Trị An mực nước xuống ở mức báo động 1. Riêng trạm Biên Hòa mực nước đỉnh triều biến đổi chậm, đỉnh triều cao có khả năng còn duy trì ở xấp xỉ mức báo động 2 (2m). Cấp báo động lũ có thể xảy ra ở mức báo động 1.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai lưu ý, người dân vùng hạ du sông Đồng Nai và các khu vực trũng thấp nên chủ động đề phòng tác hại do triều cường, nhất là triều cường kết hợp mưa lớn gây ra, bằng cách gia cố, nâng cao nền móng công trình, có các biện pháp ngăn chặn ngập úng phù hợp với từng hoàn cảnh, khơi thông dòng chảy, kê cao tài sản, các thiết bị gia dụng, chú trọng an toàn sử dụng điện.

