TPHCM dốc toàn lực hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Sáng 23-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Đi cùng đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của tỉnh Khánh Hoà, TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức, đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM đang hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra; các tình nguyện viên tham gia bếp ăn dã chiến tại điểm Trường Đại học Nha Trang nhằm cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân và lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Saigon Co.op giữ vững bình ổn hàng hóa cho vùng lũ

Đoàn công tác cũng kiểm tra việc vận chuyển, bàn giao nhu yếu phẩm của lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cho Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ; khảo sát siêu thị Co.opmart Nha Trang nhằm bảo đảm “không gián đoạn, không tăng giá, không để người dân thiếu hàng”, thể hiện vai trò doanh nghiệp nội địa trong thời điểm khẩn cấp.

Trước mắt, TPHCM hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng, cùng các trọng điểm: 4 bếp ăn cung cấp 24.000 suất/ngày/2 bữa; 50.000 túi quà thiết yếu gồm thực phẩm, nước uống, quần áo; 10.000 túi thuốc gia đình; 10.000 áo phao; 150 tấn hàng hóa; bảo đảm 30-50 bác sĩ thường xuyên, hằng ngày tham gia hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

TPHCM giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa sửa chữa toàn bộ trường học bị hư hại; sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát viễn thông; cử 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác và hàng chục nhân viên thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM dọn dẹp vệ sinh môi trường do mưa lũ gây ra. Đồng thời cử 200 tình nguyện viên của lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, 200 tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TPHCM... tham gia giúp Khánh Hòa.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG