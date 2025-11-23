Quân khu 7 khẩn trương hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong những ngày qua, Quân khu 7 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Hiện có hai đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 7 tham gia ứng cứu, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Sư đoàn Bộ binh 302 tăng cường 202 đồng chí; Lữ đoàn Công Binh 25 tăng cường 125 đồng chí cùng xe chỉ huy, 24 xe tải, 2 xe cứu thương, 2 xe kiểm soát quân sự, 5 xuồng cao tốc tập trung trên địa bàn xã Đơn Dương, D'ran, Đức Trọng, Lạc Dương....

Lực lượng Quân khu 7 hỗ trợ người dân xã D'ran khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Với tinh thần khẩn trương từng giờ, từng phút, lực lượng thuộc Quân khu 7 đã hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ngay sau khi nước bắt đầu rút, các cán bộ chiến sĩ đã tích cực dọn dẹp đường giao thông, cơ sở hạ tầng, trường học, khu sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhờ đó phần nào giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Các lực lượng bộ đội tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt góp phần giúp cuộc sống của người dân Lâm Đồng sớm ổn định trở lại. Ảnh: BIỆN CƯỜNG

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 vừa gửi Thư khen các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, Sư đoàn 302, Lữ đoàn 25, Lữ đoàn 657. Trong đó nêu rõ, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 biểu dương, khen ngợi tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, sự nỗ lực của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời tin tưởng và mong các đồng chí nêu cao hơn nữa bản lĩnh, ý chí quyết tâm, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đoàn kết, hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, tích cực hơn nữa giúp nhân dân tỉnh Lâm Đồng kịp thời khắc phục hậu quả sau sự cố, thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ĐOÀN KIÊN