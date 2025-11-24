Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang hạ thấp dần

Sáng 24-11, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai hạ thấp dần.

Cụ thể, tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai), mực nước tiếp tục xuống chậm, dưới mức báo động 2 (112,5m); tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước tiếp tục xuống chậm, dưới mức báo động 1 (104,5m); tại trạm Trị An (hồ Trị An), mực nước biến đổi chậm, trên mức báo động 1 (61,4m); tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao xuống chậm, ở mức trên báo động 1 (1,8m).

Dự báo trong 24 giờ tới, tại trạm Tà Lài mực nước xuống chậm, ở mức dưới báo động 2. Tại trạm Phú Hiệp và trạm Biên Hòa mực nước xuống dần, ở mức dưới báo động 1, không còn khả năng xảy ra lũ.

Mực nước trên sông Đồng Nai đang hạ thấp dần. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại trạm Trị An mực nước biến đổi chậm, ở mức báo động 1. Cấp báo động lũ có thể xảy ra trên sông Đồng Nai và hồ Trị An là mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo khu vực có khả năng xảy ra lũ gồm: Sông Đồng Nai, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai.

Những khu vực trũng thấp ven hồ Trị An, tại địa bàn các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Định Quán, Xuân Bắc, La Ngà, Thống Nhất, Bàu Hàm, Trị An; những khu vực trũng thấp ven sông, ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối ở địa bàn các phường, xã nêu trên.

XUÂN TRUNG