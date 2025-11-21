Mực nước sông Đồng Nai dâng cao, nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt

Ngày 21-11, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai thông tin, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao, có nguy cơ ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối.

Cụ thể, tại trạm Tà Lài (sông Đồng Nai), mực nước lên khá nhanh, vượt mức báo động 2 (112,5m); tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước xuống chậm, dưới mức báo động 2 (105,5m); tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều lên dần, ở mức gần báo động 2 (2m).

Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục lên chậm, ở giữa mức báo động 2 và báo động 3 (113m), sau đó xuống chậm. Tại trạm Phú Hiệp, mực nước biến đổi chậm, dưới mức báo động 2. Tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều tiếp tục lên, đỉnh triều cao trên mức báo động 1.

Cảnh báo những khu vực thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà ở các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai bị ngập lụt do lũ; những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường).

Nhiều ấp trên địa bàn xã Đăk Lua bị ngập. Ảnh: ĐQL ĐIỆN ĐỊNH QUÁN

Cùng ngày, Đội Quản lý điện Định Quán (Công ty Điện lực Đồng Nai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và cô lập lưới điện tại các khu vực bị ngập lụt tại xã Đăk Lua (tỉnh Đồng Nai) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Trong sáng 21-11, nước dâng cao khoảng 1m so với chân trụ điện tại các điểm sâu nhất ở ấp 2 và ấp 6, xã Đăk Lua; mặc dù lưới điện chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng để phòng ngừa nguy hiểm, Đội Quản lý điện Định Quán đã chủ động cắt điện tại nhiều khu vực.

XUÂN TRUNG