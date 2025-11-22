Đồng Nai: Đề nghị 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

Ngày 22-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa gửi văn bản đến các nhà máy thủy điện: Trị An, Phú Tân 2, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đại Ninh, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Cần Đơn, Thác Mơ, Đăk U, Srok Phu Miêng, Đăk Glun, Thống Nhất, Đăk Glun 2, Bù Cà Mau, Đăk Kar.

Sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn phường Trấn Biên

Mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, tuy nhiên, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở NN-MT và UBND các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Lực lượng Công an Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai phối hợp dân quân tự vệ xã xuyên đêm hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: CA

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé và giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà máy thủy điện rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách, thông báo và cung cấp thông tin kịp thời về thời điểm bắt đầu xả nước về hạ lưu, lưu lượng về hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả dự kiến.

Hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ lưu nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đặc biệt là Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà, phối hợp gửi thông tin kịp thời để phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân có phương án ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, mực nước tại các trạm đo trên lưu vực sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé; thông tin, cảnh báo nhanh về mức độ rủi ro tại các khu vực nguy cơ xảy ra thiên tai sau khi xả lũ của các hồ thủy điện.

Trưa cùng ngày, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết: Mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai biến đổi chậm. Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp xuống chậm, ở mức trên báo động 1; tại trạm Trị An, mực nước biến đổi chậm, ở mức báo động 1; tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều biến đổi chậm, đỉnh triều cao có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 2.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt, những khu vực thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà ở các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai bị ngập lụt do lũ.

Những khu vực trũng thấp ven hồ Trị An, tại địa bàn các xã Phú Lý, Thanh Sơn, Định Quán, Xuân Bắc, La Ngà, Thống Nhất, Bàu Hàm, Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai có nguy cơ bị ngập. Những khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai, tại địa bàn các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường).

XUÂN TRUNG